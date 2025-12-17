Najmocniejsze filmy Smarzowskiego dostępne online. Tu je obejrzycie

Wojciech Smarzowski od lat pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych polskich reżyserów. Jego filmy budzą skrajne emocje, prowokują do dyskusji i bezlitośnie obnażają społeczne mechanizmy, o których często wolelibyśmy nie myśleć. Najnowszy obraz twórcy, „Dom dobry”, tylko potwierdził jego niezwykłą siłę oddziaływania – do kin przyciągnął miliony Polaków, pokazując, że kino trudne, mroczne i niewygodne wciąż ma ogromną publiczność.

Charakterystyczny styl Smarzowskiego to brutalny realizm, czarny humor, gęsta atmosfera i bohaterowie uwikłani w moralne kompromisy. Dla tych, którzy chcą nadrobić lub przypomnieć sobie jego najważniejsze dzieła, przygotowaliśmy listę najlepszych filmów Wojciecha Smarzowskiego dostępnych obecnie do obejrzenia w sieci.

Filmy Wojciecha Smarzowskiego, które dostępne są do obejrzenia w sieci

„Wesele” (Netflix)



Wojnar – zamożny mieszkaniec małego miasteczka, urządza córce wystawne wesele. Zgodnie z „polską tradycją” impreza przybiera charakter pokazowy. Kiedy zabawa rozkręca się na całego, panna młoda dostrzega wśród gości weselnych kamerzystę, swojego byłego chłopaka, którego nadal kocha. Wcześniej ustalony scenariusz wesela zaczyna wymykać się spod kontroli ojca. Chęć pokazania się przez gospodarza z jak najlepszej strony doprowadza do katastrofy.



„Dom zły” (Player, TVP VOD, Cineman)



Akcja filmu rozgrywa się w surowej bieszczadzkiej scenerii, w zimowy, ponury dzień stanu wojennego. Milicyjna ekipa operacyjno-dochodzeniowa pod dowództwem porucznika Mroza prowadzi wizję lokalną w gospodarstwie Dziabasów. Podejrzany Środoń opowiada historię, która wydarzyła się jesienią 1978 roku, podczas burzliwej, pijackiej nocy. Mroczna, początkowo komiczna, stopniowo coraz bardziej przerażająca historia Środonia oraz Bożeny i Zdzisława Dziabasów, przeplata się ze scenami ukazującymi szwindle i przekręty milicjantów, którzy uczestniczą w dochodzeniu.



„Róża” (Megogo, Player, TVP VOD)



Lato 1945 roku, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Tadeusz, polski żołnierz, któremu wojna zabrała wszystko i niczego nie oszczędziła, dociera na Mazury, na ziemie, które przed wojną należały do Niemiec, a po wojnie zostały przyznane Polsce. Odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem. Mieszkająca sama w dużym gospodarstwie Róża przyjmuje Tadeusza chłodno, pozwala przenocować. Tadeusz odwdzięcza się za gościnę pomocą w obejściu. Róża, choć się do tego nie przyznaje, potrzebuje czegoś więcej - przede wszystkim ochrony przed szabrownikami, którzy nachodzą jej gospodarstwo. Stopniowo Tadeusz poznaje przyczyny jej samotności... Na tle krajobrazu wyniszczonego przez wojnę, gdzie nadzieja stała się narzędziem propagandy, między dwojgiem ludzi z odległych światów rodzi się miłość... niemożliwa?



„Drogówka” (Canal+, FilmBox+, Netflix)



Fabuła obejmuje wypadki rozgrywające się podczas jednego tygodnia. Grupa bohaterów to siedmiu kolegów, których łączą praca zawodowa i wspólne pasje. Film to wyrazisty portret Warszawy; utrzymany w charakterystycznym dla reżysera stylu. Opowiadać będzie również o pasji do szybkich samochodów. Równie ważny będzie wątek kryminalny - przypowieść o korupcji, która wedle słów samego reżysera rozpoczyna się na tylnym siedzeniu radiowozu, a kończy w... Brukseli.



„Bez tajemnic” (HBO Max)



Pierwszy polski serial produkcji HBO o psychoterapeucie, który pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie. Dzięki psychoterapii poznajemy rozterki i wybory współczesnych Polaków. Główną postacią serialu jest uznany psychoterapeuta Andrzej Wolski (Jerzy Radziwiłowicz), który regularnie odbywa spotkania ze swoimi pacjentami.



„Pod mocnym aniołem” (Netflix, Canal+, Megogo)



Jerzy (Robert Więckiewicz) jest pisarzem i alkoholikiem. Poznajemy go w momencie, w którym uwierzył, że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie (Julia Kijowska) i wreszcie czuje, że ma po co i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo. Pewnego dnia idzie prosto do baru Pod Mocnym Aniołem, gdzie zaczyna pić... Wkrótce trafia na odwyk, gdzie spotyka doktora Granadę (Andrzej Grabowski), personel (m.in. Iza Kuna, Robert Wabich) i innych pacjentów (Jacek Braciak, Kinga Preis, Marian Dziędziel, Marcin Dorociński, Arkadiusz Jakubik, Lech Dyblik, Iwona Wszołkówna, Iwona Bielska, Krzysztof Kiersznowski), którzy tworzą niezwykle barwną galerię postaci. Jedną z metod leczenia jest czytanie spisanych wcześniej opowieści, z czasów kiedy się piło. Swoje historie, zabawne i niekiedy wstrząsające, opowiedzą: reżyser, ksiądz, policjant, kierowca TIR-a, farmaceutka, robotnik, fryzjerka i inni. Wszyscy piją, bo picie to nasz sport narodowy.



„Wołyń” (TVP VOD, Canal+)



Ojciec Zosi postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie zmienia II wojna światowa.



„Kler” (SkyShowtime, Netflix, Disney+, Player, Megogo)



Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.



„Wesele” (Player, Megogo)



Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna.

