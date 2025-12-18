Edyta Górniak rozbiła bank. Tyle zarobi na sylwestrze Polsatu

Sylwestrowa rywalizacja telewizyjna zapowiada się w tym roku wyjątkowo gorąco. Widzowie będą mogli wybierać między imprezami TVP, Telewizji Republika i Polsatu. Ta ostatnia stacja organizuje huczną Sylwestra w Toruniu, a na scenie pojawią się największe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Wśród nich Zenek Martyniuk, Skolim, Beata Kozidrak i Edyta Górniak. Właśnie ujawniono, jaką kwotą 31 grudnia wzbogaci się artystka znana z przeboju „To nie ja”. Stawka może przyprawić o zawrót głowy.

Edyta Górniak na fali. Znów jest o niej głośno

Choć Edyta Górniak od kilku lat nie zaprezentowała nowego przeboju na miarę swoich największych hitów, jej pozycja na polskiej scenie muzycznej pozostaje niepodważalna. Każdy jej występ na dużych festiwalach i koncertach przyciąga uwagę fanów, a w ostatnich tygodniach pojawiły się również informacje o przygotowywanym dokumencie poświęconym jej życiu i karierze. Zanim jednak widzowie zobaczą ten projekt, będą mieli okazję obejrzeć diwę w jednej z najbardziej prestiżowych sylwestrowych opraw w kraju.

Jak zdradziła osoba związana z produkcją koncertu w rozmowie z „Faktem”, to właśnie ona ma być największą gwiazdą tegorocznej imprezy Polsatu. „Edyta Górniak to bez wątpienia największa gwiazda tegorocznej imprezy. Miała również propozycje od konkurencyjnych stacji telewizyjnych, ale wybrała Polsat. Producenci są przekonani, że to właśnie ona najpiękniej wprowadzi widzów w Nowy Rok” powiedział informator dziennika, dodając, że artystka zaśpiewa tuż przed północą.

Sylwester Polsatu na bogato. Tyle zarobią Edyta i Zenek

Nie jest tajemnicą, że sylwestrowe koncerty to dla artystów nie tylko prestiż i ogromna widownia, lecz także bardzo konkretne pieniądze. Według informacji podanych przez serwis Pudelek, Edyta Górniak za swój występ podczas sylwestra Polsatu ma otrzymać 150 tys. zł.

To kwota, która czyni ją jedną z najlepiej opłacanych gwiazd tej nocy. Co więcej, stawka ta ma być aż o 30 tys. zł wyższa od tej, jaką Polsat miał zaproponować królowi disco polo, Zenkowi Martyniukowi.

