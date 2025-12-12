Najbardziej intrygujący film roku? Zendaya pokazała pierścionek

W jednym z ostatnich wydań Boston Globe ukazało się ogłoszenie o zaręczynach Roberta Pattinsona i Zendayi. Ta aktorska para bierze ślub w… najnowszym filmie „Drama” w reżyserii Kristoffer Borgli („DreamScenario”, „Chora na siebie”), twórcy m.in. „Dream Scenario”. Film serwuje widzom niezwykle odświeżające spojrzenie na gatunek, którzy wszyscy kochają, nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać.

„Drama”. Intrygujący zwiastun nowego filmu z Zendayą i Robertem Pattinsonem

„Drama” to komedia romantyczna dla ludzi o bardzo mocnych… sercach. Opowiada o pozornie idealnej parze, którą dopada kryzys, kiedy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Wtedy okazuje się, jak cienka jest granica między miłością i nienawiścią. To banał… ale jakże prawdziwy.

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

W obsadzie pojawili się:

Robert Pattinson („Saga Zmierzch”, „Batman”, „Tenet”, „Mickey 17”, „Lighthouse”, „Zgiń kochanie”)

Zendaya („Diuna”, „Challengers”, „Spider-Man: Homecoming”, „Król rozrywki”, „Euforia” – serial)

Alana Haim („Licorice Pizza”, „Jedna bitwa po drugiej”)

Hailey Gates („Nieoszlifowane diamenty”, „Challengers”, „Wielki Marty”, „TwinPeaks” – serial)

Film „Drama” zadebiutuje w kinach w kwietniu 2026 roku.

