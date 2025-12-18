Oscarowa rewolucja. W końcu KAŻDY będzie mógł obejrzeć galę

Decyzja, którą właśnie oficjalnie ogłoszono, może na nowo zdefiniować sposób, w jaki widzowie na całym świecie oglądają od dekad wielkie święto kina.

YouTube wyłącznym partnerem Oscarów

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła wieloletnie partnerstwo z YouTube, które od 2029 roku uczyni platformę wyłącznym, globalnym domem Oscarów®. Zgodnie z podpisaną umową YouTube uzyska wyłączne globalne prawa do transmisji Oscarów® począwszy od 101. ceremonii w 2029 roku. Współpraca obejmie pięć lat i potrwa do 2033 roku. Oznacza to, że gala rozdania najważniejszych nagród filmowych, wraz z pełną oprawą wydarzenia, będzie dostępna wyłącznie na YouTube.

Oscary, w tym relacje z czerwonego dywanu, materiały zza kulis, dostęp do Governors Ball oraz inne elementy ceremonii, będą transmitowane na żywo i bezpłatnie dla ponad 2 mld widzów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych transmisja trafi również do subskrybentów YouTube TV.

Nie tylko gala. Akademia stawia na całoroczną obecność online

Nowa umowa zakłada także wykorzystanie technologicznych możliwości platformy. YouTube ma pomóc Akademii w dotarciu do rosnącej międzynarodowej publiczności dzięki takim funkcjom jak napisy dla niesłyszących oraz ścieżki dźwiękowe dostępne w wielu językach. Celem jest sprawienie, by Oscary były wydarzeniem jeszcze bardziej otwartym i dostępnym dla widzów z różnych krajów.

Partnerstwo z YouTube obejmie znacznie więcej niż samą ceremonię wręczenia statuetek. Na oficjalnym kanale Oscarów widzowie z całego świata uzyskają wyłączny dostęp do innych wydarzeń i programów Akademii. Wśród nich znajdą się Governors Awards, ogłoszenie nominacji do Oscarów, Oscars Nominees Luncheon, Student Academy Awards, Scientific and Technical Awards, a także wywiady z członkami Akademii i filmowcami, programy edukacji filmowej oraz podcasty.

Cyfrowe muzeum kina i współpraca z Google Arts & Culture

W ramach szerokiej współpracy do projektu włączy się również inicjatywa Google Arts & Culture. Dzięki niej możliwy będzie cyfrowy dostęp do wybranych wystaw i programów Akademii Muzeum, a także digitalizacja części Kolekcji Akademii. To największy na świecie zbiór związany z historią filmu, obejmujący ponad 52 miliony obiektów. Całość ma stać się globalnym centrum dla miłośników kina, dostępnym z każdego miejsca na świecie.

Akademia: To przyszły dom Oscarów

O znaczeniu porozumienia w oficjalnym oświadczeniu mówią przedstawiciele Akademii. „Cieszymy się, że wchodzimy w wielowymiarowe, globalne partnerstwo z YouTube, które stanie się przyszłym domem Oscarów oraz całorocznych programów Akademii” — powiedzieli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer oraz prezydentka Akademii Lynette Howell Taylor.

„Akademia jest organizacją międzynarodową, a to partnerstwo pozwoli nam poszerzyć dostęp do działalności Akademii dla największej możliwej publiczności na świecie — co przyniesie korzyści naszym członkom oraz całej społeczności filmowej. Ta współpraca wykorzysta ogromny zasięg YouTube i wprowadzi Oscary oraz inne programy Akademii w nowe, innowacyjne formy zaangażowania, przy jednoczesnym poszanowaniu naszego dziedzictwa. Będziemy mogli celebrować kino, inspirować nowe pokolenia filmowców i zapewnić dostęp do historii filmu w bezprecedensowej, globalnej skali”.

YouTube o Oscarach jako instytucji kultury

Równie entuzjastycznie o współpracy wypowiada się szef YouTube. „Oscary są jedną z najważniejszych instytucji kultury, honorującą doskonałość w opowiadaniu historii i sztuce” — podkreślił Neal Mohan, dyrektor generalny YouTube.

„Partnerstwo z Akademią, które pozwoli nam dostarczyć to święto sztuki i rozrywki widzom na całym świecie, zainspiruje nowe pokolenie twórców i miłośników filmu, pozostając wiernym bogatemu dziedzictwu Oscarów”.

Co z dotychczasowymi transmisjami?

Akademia zaznacza, że obecne umowy pozostają w mocy. Krajowa współpraca Oscarów z Disney ABC będzie kontynuowana do 100. ceremonii w 2028 roku. Do tego samego momentu utrzymana zostanie także międzynarodowa umowa dystrybucyjna z Disney’s Buena Vista International.

Od 2029 roku rozpocznie się jednak zupełnie nowy rozdział w historii Oscarów — rozdział, którego centrum stanie się Internet i YouTube.

