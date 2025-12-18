Co warto obejrzeć teraz na Canal+? Najlepsze filmy

Grudzień to miesiąc, który dla wielu osób wiąże się z większą liczbą obowiązków i intensywnym tempem dnia. Przygotowania do świąt, planowanie spotkań rodzinnych oraz organizacja codziennych spraw sprawiają, że wolny czas bywa ograniczony. Jednocześnie jest to okres, w którym częściej szuka się prostych form odpoczynku, niewymagających dużego zaangażowania.

Jednym z popularnych sposobów spędzania czasu w tym okresie jest oglądanie filmów, takich dla całej rodziny, które od lat pojawiają się w ramówkach i ofertach serwisów streamingowych. W grudniu sporo takich tytułów pojawiło się na CANAL+. Mamy dla was kilka propozycji na wolny wieczór w gronie najbliższych.

8 filmów, które warto obejrzeć w tym okresie na Canal+

Kolekcja „Bridget Jones”



Bezpośrednia, szczera, urocza i roztrzepana – widzowie kochają Bridget Jones, która przez lata stała się symbolem nieskrępowanej kobiecości. W kolekcji filmów świątecznych nie mogło zabraknąć wszystkich czterech filmów o losach brytyjskiej dziennikarki. Boże Narodzenie to świetny moment, by przypomnieć je sobie po kolei lub nadrobić zaległości. Śmiech, wzruszenia i mnóstwo nostalgii gwarantowane!



„O psie, który jeździł koleją” – obydwie części



Poruszająca książka Romana Pisarskiego, inspirowana autentyczną historią Lampo – włoskiego kundelka żyjącego w latach pięćdziesiątych, który samodzielnie podróżował pociągami. Jego niezwykła inteligencja i wierność szybko uczyniły go legendą, a opowieść o przyjaźni ze zawiadowcą stacji oraz jego dziećmi na trwałe weszła do kanonu lektur szkolnych. Historia Lampo doczekała się również współczesnej filmowej adaptacji, osadzonej w Polsce. Przedstawia ona losy psa zaprzyjaźnionego z chorą na serce dziewczynką o imieniu Zuzia, a jego przygody stały się internetowym hitem. W kolekcji świątecznej dostępne są obie części przygód Lampo i Zuzi. To świetne kino familijne na grudniowe wieczory.



„Genie”



Współczesna wersja historii o dżinie spełniającym życzenia, osadzona w okresie świątecznym. Film opowiada historię Bernarda, pracoholika, który mierzy się z samotnością po odejściu żony i córki. Pogrążony w czarnych myślach mężczyzna przypadkowo uwalnia z magicznej szkatułki Florę, która okazuje się być dżinem, mogącym pomóc mu w jego problemach. To rodzinny, ciepły film, pozostawiający widzów z ogrzewającym od środku poczuciem, że zmiany w życiu są możliwe i nigdy nie jest za późno, by zrobić coś dobrego dla siebie i bliskich.



„Przesilenie zimowe”



Paul, grany przez nominowanego za tę rolę do Oscara Paula Giamattiego, to zrzędliwy i pompatyczny nauczyciel, urzędujący w męskiej szkole w Nowej Anglii. Boże Narodzenie 1970 zapowiada się dla niego wyjątkowo nieciekawie: nie mając rodziny i przyjaciół, mężczyzna zostaje na Święta w bursie, by pilnować niewyjeżdzających nigdzie uczniów. Los sprawia, że jego jedynym podopiecznym staje się Angus, a w szkole zostaje również Mary, kucharka cierpiąca po niedawnej stracie syna. Ta trójka, choć tak bardzo różniąca się od siebie, wraz z upływem dni będzie zmuszona znaleźć wspólny język. Co więcej, wspólnie spędzony czas przyniesie im wszystkim nieoczekiwane emocje i doświadczenia, dzięki którym nic już nie będzie takie samo.



„Notting Hill”



Komedia romantyczna, która mimo upływu lat wzrusza, bawi i inspiruje. Historia miłosna londyńskiego księgarza i amerykańskiej gwiazdy kina to seria zabawnych sytuacji, prawdziwych wzruszeń i ikonicznych scen, do których warto wrócić w okresie świątecznym. Świetne role Hugh Granta i Julii Roberts gwarantują prawdziwe emocje przed ekranem, które poczuje cała rodzina.



„The Holiday”



Zamiana domów, nowe miłości, głębokie przyjaźnie na życie oraz… uśmiech Jude'a Law. Ten, ikoniczny już, film z Cameron Diaz i Kate Winslet w rolach głównych, to przepis na magię Świąt w najlepszym wydaniu. Kubek gorącego kakao, siostry, mama i przyjaciółki u boku oraz „Holiday” na ekranie – to kwintesencja grudniowego wieczora w dziewczyńskim gronie.



„Miasto w blasku świąt”



Bradley Mack to hollywoodzki gwiazdor, znany z popularnej serii filmów akcji. Gdy produkcja dochodowej franczyzy zostaje niespodziewanie przerwana, aktor musi poszukać nowego zajęcia. Jego agentka wysyła go więc do teatru w Anglii. Na miejscu Bradley, niczego nie podejrzewając, odkrywa, że nie czeka go żadna wielka scena West Endu, lecz rola… lokaja w „Kopciuszku”, wystawianym w prowincjonalnej pantomimie, będącej osobliwą brytyjską tradycją, o której nigdy wcześniej nie słyszał. W miarę poznawania całej ekipy tworzącej spektakl uprzedzenia Bradley’a topnieją, a mężczyzna zaczyna widzieć w swojej roli potencjał na nowy start w życiu.



„Uwolnić Mikołaja”



Bez niego Święta się nie odbędą, a niestety Mikołaj wpada w kłopoty… Ten familijny film to świetny pomysł na bożonarodzeniowy poranek lub wieczór w gronie najbliższych. Bo choć Mikołaj ma konflikt z prawem i musi się ukrywać, na pomoc ruszają mu dziewięcioletni Tom i jego tata, który zaryzykuje wiele, by uratować Święta. Czytaj też:

