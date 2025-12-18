Dzieci Roba Reinera przerywają milczenie po tragedii. Mocne oświadczenie

To jedna z najbardziej dramatycznych historii, jakie w tym roku poruszyły świat kultury i show-biznesy. Rob i Michele Reinerowie, para od lat związana z przemysłem filmowym, zostali znalezieni martwi w swoim domu w Los Angeles. Okoliczności ich śmierci od początku budziły ogromne emocje, a sprawa szybko nabrała tempa po zatrzymaniu ich syna. Teraz po raz pierwszy publicznie głos zabrała rodzina zmarłych.

Zatrzymano syna.Oficjalna przyczyna śmierci Roba i Michele Reinerów

Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles potwierdziła, że 32-letni Nick Reiner został oskarżony o podwójne morderstwo. Mężczyzna został aresztowany w niedzielne popołudnie, 14 grudnia, kilka godzin po odnalezieniu ciał swoich rodziców. Jak podał magazyn „People”, zwłoki Roba i Michele Reinerów z ranami kłutymi odnalazła ich córka Romy, co potwierdziła policja w Los Angeles.

Śledczy od początku wskazywali na użycie noża jako narzędzia zbrodni. Informacje te znalazły później potwierdzenie w oficjalnych ustaleniach organów ścigania.Wydział Medycyny Sądowej Hrabstwa Los Angeles ujawnił, że przyczyną śmierci małżeństwa były liczne rany kłute. Oboje zmarli na skutek obrażeń zadanych ostrym narzędziem. Te ustalenia stały się podstawą do postawienia Nickowi Reinerowi dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia oraz dodatkowego zarzutu użycia niebezpiecznego i śmiercionośnego narzędzia — noża.

Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan Hochman zaznaczył, że w przypadku skazania oskarżonemu grozi dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia lub kara śmierci. „Na tym etapie nie podjęto jeszcze decyzji, czy prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary” — powiedział podczas konferencji prasowej.

Rodzina Reinerów przerywa milczenie

Po tej niewyobrażalnej tragedii oficjalne oświadczenie wydali Jake i Romy Reinerowie, dzieci zamordowanej pary. Ich emocjonalny komunikat, w którym rodzeństwo nie ukrywa bólu po stracie rodziców, został opublikowany przez portal TMZ..

„Słowa nie są w stanie opisać niewyobrażalnego bólu, którego doświadczamy każdego dnia. Straszna i druzgocąca strata naszych rodziców, Roba i Michele Reiner, to coś, czego nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Byli nie tylko naszymi rodzicami, byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi” — napisali Jake i Romy.

Ważny apel dzieci zamordowanej pary

Dzieci reżysera podziękowały również za wsparcie płynące z całego świata, jednocześnie kierując stanowczy apel do opinii publicznej i mediów. Poprosili o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji. „Teraz domagamy się szacunku i prywatności, aby spekulacje były łagodzone współczuciem i człowieczeństwem oraz aby nasi rodzice zostali zapamiętani za niesamowite życie, jakie przeżyli, i miłość, jaką nam dali” — dodali w oświadczeniu.

Apel o tyle istotny, że śledztwo w sprawie śmierci Roba i Michele Reinerów nadal trwa, a sprawa bezustannie znajduje się w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. Prokuratura podkreśla szczególne okoliczności związane z podwójnym zabójstwem, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania. Rodzina ofiar apeluje jednak, by w obliczu tej tragedii pamiętać przede wszystkim o współczuciu i szacunku dla prywatnego dramatu, który rozegrał się z dala od blasku kamer.

Czytaj też:

Nie żyje Rob Reiner i jego żona. Znaleziono ich martwych w domuCzytaj też:

Syn zabitego reżysera aresztowany. To robił kilka godzin wcześniej