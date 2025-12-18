Ma powyżej 8/10 od widzów i Oscara. Ten film sprzed 2 lat wciąż mało z was widziało

„Przesilenie zimowe” to opowieść o zaskakującej więzi rodzącej się między zbuntowanym studentem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową szkolnej kuchni, którzy jako jedyni pozostają na kampusie podczas przerwy świątecznej. Film jest zwieńczeniem ponownej współpracy twórców „Bezdroży” – Alexandra Payne’a i Paula Giamatti’ego. W 2024 roku film był nominowany do pięciu Oscarów, a Da’Vine Joy Randolph zdobyła Nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

To film idealny, który pokochacie od pierwszych minut. Gdzie obejrzeć?

Wyreżyserowany przez Alexandra Payne’a film opowiada o zrzędliwym nauczycielu (Paul Giamatti) ze szkoły w Nowej Anglii, który podczas przerwy świątecznej jest zmuszony pozostać na kampusie, aby opiekować się garstką uczniów niemających gdzie się podziać. Nieoczekiwanie nawiązuje więź ze zbuntowanym studentem (debiutant Dominic Sessa) i szefową szkolnej kuchni, która właśnie straciła w Wietnamie syna (Da’Vine Joy Randolph).

Giamatti wciela się w rolę Paula Hunhama, powszechnie nielubianego przez studentów i wykładowców adiunkta historii starożytnej, który utknął w Barton Academy z uczniami, którzy nie mogli pojechać do swoich domów na święta. Jest to jego kara i pokuta za oblanie wysoko postawionego ucznia, którego ojciec niedawno ufundował szkolną salę gimnastyczną. Dzięki świątecznej dobroci serca jednego z ojców, barwna grupa chłopców pod opieką Hunhama wkrótce zostaje zredukowana do jednego: Angusa Tully'ego (w tej roli debiutant Dominic Sessa). Angus jest inteligentnym, ale zbuntowanym młodym człowiekiem, który próbuje jak najlepiej poradzić sobie ze skomplikowanymi rodzinnymi problemami. Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph) to szkolna kucharka, której jedyny syn Curtis, niedawny absolwent Barton, zginął w Wietnamie. Pogrążona w żałobie Mary decyduje się pozostać w Barton na święta, ponieważ jest to ostatnie miejsce, w którym widziała syna. Pozostawiona w pustej szkole, pozornie niepasująca do siebie trójka znajduje w swoim towarzystwie przygody, nieszczęścia i wreszcie – namiastkę rodziny.

Film „Przesilenie zimowe” obejrzycie na Playerze, Canal+, Rakuten TV i Apple TV+.

Czytaj też:

100 najlepszych filmów XXI wieku. Ten ranking rozpalał dyskusje przez cały 2025 rokCzytaj też:

Najmocniejsze filmy Smarzowskiego dostępne online. Tu je obejrzycie