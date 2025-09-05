TV rozpala emocje. Trzy filmowe pewniaki na weekend

Stacja AXN przygotowała na weekend trzy hity, które podkręcą temperaturę w każdym domu. Będziemy uczestniczyć w strzelaninach w Seattle, odwiedzimy dziką dżunglę, będziemy też śledzić desperacką walkę ojca o życie córki.

„S.W.A.T.: Oblężenie” – elitarna jednostka kontra terrorysta

Na początek widzowie dostaną solidną dawkę adrenaliny. Po strzelaninie na ulicach Seattle agent SWAT Travis Hall zatrzymuje groźnego przestępcę o pseudonimie „Skorpion”. Wkrótce cała jednostka znajduje się w śmiertelnej pułapce, atakowana przez terrorystę, który chce odzyskać tajemniczego więźnia. Film „S.W.A.T.: Oblężenie” stacja AXN pokaże w piątek 5 września o godzinie 23:25.

„Jumanji” – kultowa gra, która zmienia życie

W sobotę czas na klasykę, która od lat elektryzuje widzów. „Jumanji” przeniesie nas od XIX wieku do lat 90., kiedy dwunastoletni Alan Parrish odkrywa zaklętą grę. Chwila nieuwagi sprawia, że chłopiec zostaje wciągnięty w świat pełen dzikich zwierząt i nieprzewidywalnych zdarzeń.

Dopiero po 26 latach Judy i Peter ponownie rozpoczynają rozgrywkę i uwalniają dorosłego już Alana. Od tej chwili cała trójka musi stawić czoła groźnej dżungli i znaleźć sposób, by wrócić do rzeczywistości. Film „Jumanji” AXN wyemituje w sobotę 6 września o 22:20.

„Uprowadzona” – Liam Neeson w roli ojca doprowadzonego do ostateczności

Na finał weekendu czeka thriller, który odmienił karierę Liama Neesona. W „Uprowadzonej” aktor wciela się w emerytowanego agenta CIA Bryana Millsa, którego córka zostaje porwana w Paryżu. Determinacja i bezwzględność ojca sprawiają, że film od pierwszej do ostatniej minuty trzyma w napięciu. W obsadzie obok Neesona zobaczymy Maggie Grace i Famke Janssen. AXN pokaże „Uprowadzoną” w niedzielę 7 września o 22:45.

