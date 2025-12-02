„Jeden z najlepszych filmów ostatnich dekad” jest online. „To fenomen, arcydzieło”

„Godziny” to film Stephena Daldry'ego, który ma już 23 lata, a wciąż zachwyca widzów, jak w dniu premiery. To opowieść o trzech kobietach żyjących w różnych epokach, połączonych nieoczywistą nicią doświadczeń, myśli i wyborów. Fabuła rozwija się spokojnie, ale konsekwentnie, odsłaniając relacje, które na co dzień rzadko są tematem kina: te pozornie zwyczajne, a jednak decydujące o tym, kim stajemy się z biegiem lat. Twórcy pokazują, jak jeden dzień – z pozoru zwykły – może uruchomić lawinę refleksji i zmusić bohaterów do konfrontacji z tym, przed czym latami uciekali.

Seans warty nadrobienia. Ten film rozwali was na łopatki

Film powstał na podstawie powieści Michaela Cunninghama, który inspirował się „Panią Dalloway” Virginii Wolf. Nowy Jork u schyłku XX wieku. Londyn 1923. Los Angeles w 1949 roku. Clarissa wydaje książki. Virginia pisze powieści. Laura zajmuje się domem. Trzy epoki, trzy opowieści i trzy kobiety. Trzy elementy historii, które, niczym ogniwa łańcucha, tworzą ciąg zdarzeń będące sednem „Godzin”. Ich bohaterki żyją nieświadome tego, że siła wspaniałego dzieła literackiego nieodwracalnie je połączy. Trzy historie przeplatają się, by spotkać się w zaskakującym momencie rozwiązania tajemnicy.

Główne role zagrały: Nicole Kidman (Virginia Woolf), Julianne Moore (Laura Brown) oraz Meryl Streep (Clarissa Vaughan). W filmie pojawili się także Allison Janney, Ed Harris, Claire Danes, John C. Reilly, Toni Collette czy Eileen Atkins.

„Nie oglądałam nigdy lepszego filmu. To dla mnie absolutny fenomen, arcydzieło”; „Film idealny. Wszystko w nim się zgadza”; „Gdybym miał ocalić jeden film ze wszystkich w historii kina przed zagładą byłby to właśnie ten film”; „Jeden z najlepszych filmów ostatnich dekad” – piszą polscy widzowie.

Jeśli szukacie kina, które wymaga skupienia, ale daje w zamian coś znacznie trwalszego niż chwilowe emocje, „Godziny” są wyborem idealnym. A dobra wiadomość jest taka, że film jest teraz dostępny na Apple TV+, więc obejrzenie go stało się wyjątkowo proste.

Czytaj też:

Głośna premiera, na którą czekali wszyscy. Film od dziś onlineCzytaj też:

4 dobre filmy HBO Max, których nie oglądaliście. To was omija