4 dobre filmy HBO Max, których nie oglądaliście. To was omija

Choć HBO Max kojarzy się głównie z dużymi premierami i głośnymi produkcjami, w jego bibliotece można znaleźć także sporo filmów, które przeszły niemal bez echa – niesłusznie. To właśnie te mniej znane tytuły często okazują się największymi odkryciami: świetnie oceniane, doceniane przez krytyków, oparte na prawdziwych wydarzeniach lub ciekawych literackich pierwowzorach, a jednocześnie wciąż pomijane przez wielu widzów. W natłoku nowych treści łatwo je przeoczyć, choć stoją za nimi nagradzani aktorzy, mocne historie i solidne rzemiosło filmowe. Co ważne, wszystkie te produkcje są dziś wyjątkowo łatwo dostępne – wystarczy chwila, by włączyć je na HBO Max bez szukania po niszowych platformach czy archiwalnych nośnikach.

Jeśli masz wrażenie, że „wszystko już widziałeś”, ta lista może zmienić zdanie. Oto filmy dostępne na HBO Max, które wielu ominęło – a które zdecydowanie warto nadrobić.

Niepopularne, ale znakomite – filmy z HBO Max, o których mogłeś nie słyszeć

„Pochowaj me serce w Wounded Knee”



Film opowiada o tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło 29.12.1890 roku nad potokiem Wounded Knee w Dakocie Południowej. Wówczas to 7. pułk amerykańskiej kawalerii zaatakował Indian z plemienia Lakota, w wyniku czego zginęło ponad 150 osób (wg innych danych 290), głównie kobiet i dzieci. Twórcy filmu ukazują okoliczności masakry z perspektywy trzech bohaterów, którzy należą do różnych stron konfliktu. Jednym z nich jest młody, zasymilowany i wykształcony Indianin (Adam Beach), opowiadający się za kompromisem między zwaśnionymi stronami. Drugim - dumny indiański wódz (August Schellenberg), który nie zgodził się na poniżające warunki pokoju zaproponowane przez amerykańskie władze. Trzecią stronę reprezentuje senator Henry Dawes (Aidan Quinn), odpowiedzialny za kreowanie polityki rządu wobec Indian. Każdy z nich ma swoją rację, do której stara się przekonać innych.



„Empire Falls”



Pełna ciepłego humoru opowieść o losach mieszkańców podupadłego miasteczka Empire Falls. To jedno z tych miejsc, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą, a czas płynie niespiesznie. Głównym bohaterem jest Miles Roby (Ed Harris), który od 20 lat prowadzi należącą do lokalnej bogaczki (Joanne Woodward), popularną restaurację Empire Grill. I tak jak on zna radości i smutki swoich sąsiadów, tak również jego kłopoty nie są dla nikogo w mieście tajemnicą. Rozpad małżeństwa (w roli żony Helen Hunt), marudny ojciec (Paul Newman), problemy z bratem (Aidan Quinn) i nastoletnią córką (Danielle Panabaker), z tym wszystkim dzień po dniu zmaga się Miles. Ten czterdziestoletni mężczyzna nie wie, co przyniesie mu jutro.



„Temple Grandin”



Nagrodzona siedmioma statuetkami Emmy historia autystycznej kobiety, która mimo przeciwności losu osiągnęła w życiu sukces i spełniła swoje marzenia. Temple Grandin (Claire Danes) urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (Julia Ormond), która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest cenionym naukowcem - profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.



„W rękach Boga”



USA, połowa XX wieku. Alfred Blalock (Alan Rickman) to zdolny i ambitny kardiochirurg, który pracuje w szpitalu Johna Hopkinsa w Baltimore. Jego pomocnikiem jest ciemnoskóry technik laboratoryjny Vivien Thomas (Mos Def). Afroamerykanin pasjonuje się medycyną i marzył niegdyś o karierze lekarza. Mężczyźni prowadzą razem doświadczenia na zwierzętach. Pomyślne rezultaty ośmielają ich do przeprowadzenia pierwszego w historii poważnego zabiegu u małej pacjentki z wrodzoną wadą serca, który kończy się ogromnym sukcesem. Opowieść na faktach przedstawia złożoną relację łączącą bohaterów, twórcy ukazują też ówczesną rzeczywistość – Amerykę, w której Murzyni byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii i nie mieli szans na awans społeczny. Trzy statuetki Emmy i dwie nominacje do Złotego Globu.Czytaj też:

