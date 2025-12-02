12 najlepszych filmów neo noir. Genialne intrygi

Neo noir to gatunek, który łączy w sobie mroczny klimat klasycznego noir z nowoczesnym podejściem do fabuły, postaci i wizualnego stylu. To filmy pełne cieni, niejednoznacznych bohaterów i zaskakujących zwrotów akcji, w których moralność rzadko bywa czarno-biała, a każdy szczegół może skrywać pułapkę. Od psychologicznych thrillerów, przez kryminalne intrygi, aż po opowieści z elementami sensacji – neo noir przyciąga widzów zarówno napięciem, jak i atmosferą niepokoju, którą trudno zapomnieć.

W tej liście zebraliśmy 12 filmów, które każdy miłośnik kina powinien zobaczyć przynajmniej raz. To pozycje, które nie tylko definiują gatunek, ale też inspirują kolejne pokolenia twórców i widzów, pokazując, jak uniwersalne i aktualne mogą być mroczne historie o człowieku i jego wyborach.

Neo noir w najlepszym wydaniu. 12 niezapomnianych filmów neo noir

„Siedem”



Brad Pitt i Morgan Freeman występują w przerażającym thrillerze psychologicznym jako detektywi tropiący Johna Doe, seryjnego mordercę, który wybiera swe ofiary według siedmiu grzechów głównych. Dokładnie, metodycznie i z groteskowym wręcz artyzmem, zabójca zaplanował każde morderstwo w najdrobniejszych szczegółach. W miarę, jak śledztwo posuwa się naprzód, John Doe cierpliwie czeka na finałową konfrontację, zdecydowany doprowadzić swe mordercze arcydzieło do końca.



„Drive”



Ekranizacja opowiadania Jamesa Sallisa pt. „Drive”. Drive to najnowszy film kultowego reżysera, Nicolasa Windinga Refna. Zapnijcie pasy, bo czeka was niezła jazda. Są mężczyźni, którzy wolność mają wpisaną w DNA. Przyciągają jak magnes tajemniczym uśmiechem i obietnicą niebezpiecznej przygody. Takim właśnie mężczyzną jest Driver, chłopak, który za dnia pracuje jako kaskader, a nocami wynajmuje się jako kierowca gangsterów. Pewnego dnia poznaje Irene i traci dla niej głowę. Ich „love story” pisane będzie czystą adrenaliną.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Teksas. Llewelyn Moss (Josh Brolin) jest weteranem wojny w Wietnamie, który spędza dni na polowaniach. Pewnego dnia niedaleko granicy z Meksykiem mężczyzna znajduje kilka ciał, paczki z heroiną oraz walizkę z 2 milionami dolarów. Niewiele myśląc, postanawia zabrać pieniądze i uciec. W pogoń za nim rusza psychopatyczny płatny zabójca Anton Chigurh (Javier Bardem). Moss potrafi jednak umiejętnie zacierać za sobą ślady.



„Samuraj”



Opowieść o współczesnym samuraju, 30-letnim płatnym mordercy. Jef Costello słynie z zawodowego perfekcjonizmu. Jednak pewnego dnia popełnia fatalny błąd. Odtąd jego życie zmienia się w ucieczkę.



„Zagadka zbrodni”



W 1986 w prowincji Gyunggi, w Korei Południowej, odnalezione zostały zwłoki brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Zagadkę jej morderstwa usiłuje rozwiązać Park Doo-Man (Song Kang-Ho) i Cho Yong-Koo (Kim Roi-Ha) dwóch niezbyt rozgarniętych, lokalnych policjantów. Wkrótce do śledztwa dołącza przysłany z Seulu detektyw Seo Tae-Yoon (Kim Sang-Kyung). Film nakręcony na bazie prawdziwych wydarzeń.



„Po godzinach”



Paul (Griffin Dunne), niewyróżniający się niczym programista komputerowy, na zaproszenie dopiero co poznanej Marcy (Rosanna Arquette) wyrusza w samym środku nocy do Soho. Szybko zaczyna jednak żałować tej decyzji. Bez pieniędzy ani pojęcia, gdzie się znajduje, bezskutecznie próbuje znaleźć schronienie przed rzęsistym deszczem i dziwnymi ludźmi, których spotyka na każdym kroku: od zwariowanej sprzedawczyni lodów po półnagą rzeźbiarkę ceniącą sobie bondage i samego Cheecha Marina.



„Memento”



Mieszkający w San Francisco detektyw ubezpieczeniowy, Leonard Shelby (Guy Pearce), w wyniku wypadku traci tzw. pamięć krótkotrwałą. Wie, kim jest i pamięta wszystko sprzed wypadku, ale błyskawicznie zapomina o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Nie wie gdzie był, co robił i planował. Przy dłuższej rozmowie zapomina od czego się zaczęła. Powracające wspomnienia śmierci żony powodują, że nie daje za wygraną. Notatki, zdjęcia i tatuaże zastępują mu pamięć. Jedyną motywacją do życia jest obsesyjne pragnienie zemsty na mordercy ukochanej kobiety.



„Łowca androidów”



Serial opowiada o historii jednego z Łowców Androidów, Ricka Deckarda. Replikanci, bo tak nazwano tych androidów, byli używani do niebezpiecznych badań i kolonizacji innych planet. Po krwawym buncie zespołu androidów na pozaziemskiej kolonii, Replikanci nie mogli przebywać legalnie na Ziemi. Są oni owładnięci panicznym strachem przed nieuchronną śmiercią i za wszelką cenę starają się dotrzeć do ich konstruktorów – jedynych ludzi mogących przedłużyć ich życie. Replikanci zostali bowiem zabezpieczeni przed długotrwałym życiem ze względu na rozwijające się w nich uczucia. Specjalny oddział policji – tytułowi „Łowcy Androidów” – są detektywami, którzy mają za zadanie odnaleźć i wyeliminować zbiegłych androidów. Akcja rozgrywa się w Los Angeles w 2019 roku gdy jeden z najlepszych Łowców zostaje ranny podczas wykonywania testu Voigta-Kampffa na jednym z androidów i właśnie Deckard przejmuje jego zadanie – wyeliminowanie zbiegłych androidów typu Nexus-6.



„Niebo i piekło”



Kurosawa opowiada tu historię bogatego właściciela fabryki Gondo. W momencie, kiedy ma on zainwestować majątek całego swojego życia, zostaje telefonicznie poinformowany o porwaniu syna. Suma, którą ma zapłacić w zamian za jego uwolnienie jest praktycznie równa tej, którą chciał zainwestować. Gondo staje przed dylematem moralnym, bowiem okazuje się, że porwano nie jego syna, lecz dziecko jego szofera. Policja wpada na trop kidnapera.



„Taksówkarz”



Travis, weteran wojny w Wietnamie cierpiący na bezsenność, zatrudnia się jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeżdżąc wieczorami po Nowym Jorku, styka się z najbardziej podejrzanymi i niebezpiecznymi ludźmi i zdaje sobie sprawę, ile otacza go przemocy i okrucieństwa. Próbuje, bezskutecznie zresztą, nawiązać znajomość z pracowniczką kampanii wyborczej, Betsy. Spotyka też młodą prostytutkę Iris, którą chce uwolnić od ciemiężyciela. Mężczyzna postanawia na własną rękę rozprawić się z całym „robactwem” tego miasta...



„Chinatown”



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Fargo”



Bankrutujący, tonący w długach sprzedawca samochodów z Minneapolis Jerry Lundergaard (William H. Macy) ma nadzieję, że upozorowane porwanie żony pozwoli mu wyjść z kłopotów finansowych. Jest przekonany, że jego zamożny teść zrobi wszystko, by uratować córkę. Jerry decyduje, że to zadanie na jego zlecenie wykonają dwaj niewydarzeni bandyci. Plan porwania przedstawia gadatliwemu Carlowi (Steve Buscemi) i milczącemu Gaerowi (Peter Stormare). Z pozoru niewinny zamiar przeradza się niebezpieczną, brutalną i zagadkową sprawę. Rozwikłaniem tej historii zajmuje się inteligentna i odważna Marge (Frances McDormand), policjantka w ciąży.Czytaj też:

„Jeden z najlepszych filmów ostatnich dekad” jest online. „To fenomen, arcydzieło”Czytaj też:

Głośna premiera, na którą czekali wszyscy. Film od dziś online