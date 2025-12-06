Mikołajki przed ekranem. Co warto włączyć szóstego grudnia?

Magia Mikołajek na szklanym ekranie. Bo choć święto ma korzenie jeszcze w IV wieku, dziś niewiele zostało z dawnych nabożeństw i ofiar składanych ku czci św. Mikołaja z Miry. Została za to radość, wspólnota i ta specyficzna ekscytacja, kiedy w dziecięcych (i tych całkiem dorosłych) oczach znów błyszczy iskra wyczekiwania. W nocy z 5 na 6 grudnia prezenty lądują w butach, skarpetach i pod poduszką, domy zamieniają się w fabryki upominków, a kiedy atmosfera już się trochę uspokoi, można się zrelaksować przy dobrym filmie. W tym roku telewizje dorzucają do mikołajkowego worka wyjątkowo pełen zestaw – od koncertowego blasku po kultowe klasyki i filmowe przeboje z Hollywood. Oto najciekawsze propozycje na ekranowy wieczór.

„Mała księżniczka” – klasyka dla najmłodszych

Na późne śniadanie – kino rodzinne. „Mała księżniczka”, zrealizowana na podstawie powieści Frances Hodgson Burnett, zabiera widzów do Anglii roku 1899. Zamożny kapitan Reginald Crewe (Ian Hunter) wyjeżdża na wojnę, zostawiając pod opieką szkoły dla dziewcząt swoją córkę, pełną wyobraźni Sarę. To historia o lojalności, odwadze i sile dziecięcej wyobraźni – idealna na spokojne, mikołajkowe popołudnie. Emisja o godz. 12:35 na antenie TVP Kultura.

„Vabank” – polski klasyk na mikołajkowy deser

O 15.35 w TVN wraca perełka polskiej kinematografii: „Vabank”. Kultowa komedia kryminalna Juliusza Machulskiego to opowieść o zemście, przebiegłości i jednym z najbardziej ikonicznych kasiarzy w historii naszego kina – Henryku Kwin­t o (Jan Machulski). Po sześciu latach więzienia Kwinto wychodzi na wolność i dowiaduje się, że jego dawny wspólnik Kramer (Leonard Pietraszak), który niegdyś go zdradził, ma na sumieniu znacznie więcej. Z pomocą Moksa, Nuty i Duńczyka planuje misterny odwet. To film, który łączy wdzięk retro z inteligentnym humorem. Nic dziwnego, że przyniósł Machulskiemu nagrodę za debiut na festiwalu w Gdańsku.

„Świąteczny domek” – romans w śnieżnej zawiei

TV 4 o 13.05 proponuje coś lekkiego, słodkiego i idealnego na zimowy poranek. „Świąteczny domek” to opowieść o Lacey Quinn (Merritt Patterson), która ma przygotować magiczne miejsce dla przyjaciółki biorącej ślub. Legenda głosi, że miłość par spędzających tam noc trwa wiecznie. Lacey nie wierzy w takie opowieści… do czasu, gdy na dekoracje wpada razem z przystojnym Eanem (Steve Lund), a śnieżna zamieć zamyka ich w drewnianym domku na dłużej, niż planowali.

„Robin Hood” – Russell Crowe w szczytowej formie

Jeśli ktoś woli zbroje, łuki i średniowieczne knowania, Polsat Film serwuje o 18.15 epickiego „Robina Hooda”. Russell Crowe wciela się tu w łucznika Robina Longstride’a, który po śmierci Ryszarda Lwie Serce wraca do Anglii i… wpada w sam środek politycznego chaosu. Gdy przyjmuje tożsamość zmarłego rycerza Loxleya, zaczyna walczyć nie tylko o ziemię lady Marion (Cate Blanchett), ale i o zwykłych ludzi uciskanych przez podatki i machinacje doradcy króla, sir Godfreya. Ridley Scott jak zwykle stawia na rozmachem..

Christmas Party – świąteczna lista przebojów

Mikołajki zaczynają zabawę na całego o 19.55 na Polsacie. Z wrocławskiego Placu Wolności podczas koncertu „Christmas Party” popłyną największe polskie i zagraniczne świąteczne hity, wykonane przez śmietankę rodzimej sceny. Na scenie pojawią się m.in. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławomir Uniatowski, Piotr Cugowski, Roksana Węgiel, Maciej Zakościelny, Natalia Grosiak i Natalia Muianga, a do tego zespół Kwiat Jabłoni, duet Kuba & Kuba oraz chór Mam Musical. Nie zabraknie zarówno klasyków, jak i autorskich świątecznych utworów. Za muzyczną oprawę odpowiada Stokłosa Collective Orchestra, a całość poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski.

„O północy w Paryżu” – Woody Allen przenosi w czasie

O 20.00 w TVP Kultura przeniesiemy się do deszczowego, roziskrzonego Paryża. Scenarzysta Gil Pender (Owen Wilson), sfrustrowany i niespełniony, dryfuje po mieście z narzeczoną Inez (Rachel McAdams) i jej bogatą rodziną. Gdy przypadkiem trafia w nocy na retro samochód, zaczyna podróż życia: prosto do lat 20., do świata, w którym przy kawie dyskutują F. Scott i Zelda Fitzgeraldowie, Hemingway, Gertruda Stein, a za rogiem czai się Picasso. Nagrodzona Oscarem za scenariusz komedia Allena to hołd dla artystycznego Paryża i jeden z najbardziej kasowych hitów reżysera.

„Alex Cross” – morderca, psycholog i śmiertelna gra

Thriller w mikołajkowy wieczór? Czemu nie! O 20.00 na Stopklatce zobaczymy przebojowy film „Alex Cross”, czyli historię o polowaniu na psychopatycznego mordercę znanego jako Picasso (Matthew Fox). Detektyw i psycholog Alex Cross (Tyler Perry) oraz jego partner Tommy Kane (Edward Burns) ruszają tropem oprawcy, który zostawia po sobie makabryczne ślady. Gdy Cross udaremnia jedną z zaplanowanych zbrodni, morderca wypowiada mu prywatną wojnę, narażając także Marię – żonę detektywa. Im dłużej trwa śledztwo, tym bardziej rośnie stawka, a Cross zaczyna przekraczać własne granice, wchodząc w niebezpieczną grę, z której nie ma łatwego wyjścia.

