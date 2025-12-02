Film od mistrzów z fenomenalną obsadą. Gangsterski majstersztyk na streamingach

Film „Wschodnie obietnice” uwielbianego Davida Cronenberga („Mucha”) i na podstawie scenariusza równie mocno docenianego Stevena Knighta („Peaky Blinders”), zadebiutował w 2007 roku i od tamtej pory absolutnie nie stracił na znaczeniu. Reżyser pokazuje świat rosyjskiej mafii w Londynie bez hollywoodzkiego lukru i romantyzowania gangsterki. Tu nie ma „fajnych” typów z kodeksem honorowym — są brutalne mechanizmy, lojalność kupiona strachem i przemoc, która wygląda tak, jak powinna wyglądać: surowo, brudno i prawdziwie.

Wielkim plusem filmu, przywoływanym zresztą najczęściej przez jego fanów, jest rola Viggo Mortensena, która uważana jest za jedną z najlepszych w jego dotychczasowej karierze. Aktor przygotowywał się do tego wcielenia z dużą dbałością o szczegóły, co widać zarówno w sposobie, w jaki się porusza, jak i mówi. W trakcie seansu widzowie będą mogli też zaobserwować niesamowitą grę aktorską innych sław, jak Naomi Watts czy Vincent Cassel. Ale o czym jest właściwie ten film?

Film gangsterski, który zadowoli wymagających widzów. To warto obejrzeć

„Wschodnie obietnice” to thriller psychologiczny, w którym intryga kryminalna splata się z dramatem obyczajowym. Nikolai (Viggo Mortensen) jest osobistym kierowcą Semyona – rezydującego w Londynie bossa rosyjskiej mafii. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy poznaje Annę (Naomi Watts). Anna, poszukując krewnych zmarłej podczas porodu nastolatki, wpada na trop brutalnego przestępstwa, w które zamieszany jest Kirill (Vincent Cassel) – syn Semyona. Gangsterzy wydają na nią wyrok śmierci,jednak nie spodziewają się, że wcześniej przyjdzie im stawić czoło zauroczonego Anną Nikolaiowi. Thriller twórcy wielokrotnej nagradzanej „Historii przemocy” to brutalna i dynamiczna opowieść prezentująca nieznane oblicze Londynu – miasta opanowanego przez rosyjskie i czeczeńskie organizacje przestępcze, bezwzględnie rywalizujące o wpływy i pieniądze.

Polacy, którzy mają ten seans za sobą w większości są zachwyceni obrazem. W sekcji komentarzy na Filmwebie przeczytać można wpisy typu: „Ballada o przemocy. Niezwykle emocjonująca fabuła, okraszona mistrzowskim aktorstwem Mortensena, Watts i Cassela. Sam pomysł był bardzo frapujący”; „Fenomenalny Viggo, świetnie się to ogląda”; „Bardzo dobry film”; „Surowizna i emocjonalne zimno, takie kino kocham. Cronenberg to mój ulubiony nihilista kina. Wszelkie zgrzyty szpachluje genialny Viggo”; „Najpiękniejsza ścieżka dźwiękowa w historii”.

Jeśli cenisz produkcje, które nie boją się pokazać brzydoty tego świata, ten będzie strzałem w dziesiątkę. Film „Wschodnie obietnice” dostępny jest teraz w Polsce na platformach Apple TV+ oraz Prime Video.

Czytaj też:

„Jeden z najlepszych filmów ostatnich dekad” jest online. „To fenomen, arcydzieło”Czytaj też:

12 najlepszych filmów neo noir. Genialne intrygi