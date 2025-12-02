Głośna premiera, na którą czekali wszyscy. Film od dziś online

Produkcja, która już na etapie festiwalowych pokazów wzbudzała ogromne emocje, wreszcie trafia do szerszej publiczności. Safdie, znany z zamiłowania do intensywnych, surowych historii o ludziach stojących na krawędzi, w swoim najnowszym filmie sięga po materiał niemal gotowy na ekran – burzliwe życie legendarnego zawodnika MMA, Marka Kerra – ale przenosi je w przestrzeń rasowego dramatu o człowieku, który potrafi złamać kość jednym ruchem, lecz nie potrafi poskładać własnego życia.

Tegoroczny kinowy hit trafia do polskiej sieci. Mocna historia gwiazdy MMA

Choć inspiracją były prawdziwe wydarzenia, film nie jest biograficzną kroniką sukcesów i porażek sportowca. „Smashing Machine” to przede wszystkim opowieść o cenie, jaką płaci się za bycie ikoną – o samotności, presji i ucieczce w środki przeciwbólowe, które mają dać chwilową ulgę, a w praktyce stają się największym przeciwnikiem bohatera. Safdie koncentruje się na tej wewnętrznej walce, pokazując Kerra w chwilach, kiedy zbroja nie wystarcza, a potężne ciało nie potrafi ochronić przed własnymi słabościami.

Na ekranie błyszczy Dwayne Johnson, dla którego rola Kerra jest jednym z najbardziej wymagających występów w karierze. Towarzyszy mu Emily Blunt, tworząc z nim duet pełen emocjonalnego napięcia – ich relacja, naznaczona miłością, frustracją i narastającym chaosem, jest jednym z najmocniejszych elementów filmu. W obsadzie pojawia się także m.in. mistrz boksu Ołeksandr Usyk, dodając realizm scenom walki.

„Smashing Machine” zdobył już uznanie krytyków podczas 82. Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie publiczność nagrodziła go piętnastominutową owacją na stojąco, a Safdie odebrał Srebrnego Lwa za reżyserię. Wielu recenzentów wskazuje, że film ma realne szanse na nominacje do Oscarów 2026.

Od dziś tę elektryzującą, emocjonalnie gęstą opowieść można oglądać online. „Smashing Machine” jest dostępny na TVP VOD.

