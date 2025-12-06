3 dobre seriale na weekend. Perełki z Apple, Netflix i HBO Max

Kryminalne zagadki, dramaty inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i brutalna historia Ameryki w połowie XIX wieku. Produkcje z Apple TV+, Netflix i HBO Max gwarantują wciągającą fabułę i emocje na najwyższym poziomie. To nasze rekomendacje na wolny weekend.

Oglądamy nowości. 3 dobre i świeże seriale

„Grupa zadaniowa” (HBO Max)

7 odcinków

Nowy serial od twórcy "Mare z Easttown" z Markiem Ruffalo w roli głównej. Akcja produkcji toczy się na przedmieściach Filadelfii. To właśnie tam, doświadczony przez życie agent FBI, musi utworzyć specjalną grupę zadaniową, która zajmie się nietypowymi napadami popełnianymi przez pracowników służb sanitarnych.

„Dym” (Apple TV+)

9 odcinków

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat, autorstwa Dennisa Lehane’a, opowiada historię detektywa i enigmatycznego śledczego ds. podpaleń, którzy podążają tropem dwóch seryjnych podpalaczy. W obsadzie serialu Taron Egerton ("Czarny ptak") występuje w roli śledczego ds. podpaleń – Dave Gudsen, a nominowana do nagrody Emmy Jurnee Smollett ("Czysta krew") występuje w roli detektywki policji – Michelle Calderone.

„Świt Ameryki” (Netflix)

6 odcinków

Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.

