Co oglądać całą rodziną w Mikołajki? Klasyka i nowości z Netflix

Mikołajki kojarzą się ze wspólnym spędzaniem czasu, a jednym z najbardziej kuszących sposobów na rodzinny wieczór jest wspólny seans filmów, które zostaną z nami i naszymi bliskimi na lata, budząc nostalgię za każdym razem, gdy do nich wracamy. Wygodny dostęp do klasyki i nowości na platformach streamingowych – w tym na Netflix – sprawia, że łatwo teraz dobrać tytuły odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jeżeli jednak niekoniecznie macie ochotę scrollować w poszukiwaniach dobrego filmu, mamy dla was kilka podpowiedzi.

Na naszej liście znalazły się propozycje o różnej tematyce: od animacji, przez komedie rodzinne, po współczesne produkcje związane ze świątecznym okresem. To powinno ułatwić wam wybór produkcji, która sprawdzi się podczas wspólnego mikołajkowego wieczoru, niezależnie od wieku widzów czy ich filmowych preferencji.

Mikołajki z Netflksem. Co dla całej rodziny warto odpalić?

„Za duży na bajki”



W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia.



„Buzz Astral”



Oto i on - kosmonauta Buzz Astral, męski, honorowy i nieustraszony, często aż do przesady. Nasz heros, uwięziony na obcej planecie, będzie musiał znaleźć sposób na powrót do domu i stawić czoła armii wrogich robotów. Film animowany Angusa MacLane'a jest zarazem prequelem i spin-offem kanonicznej już serii "Toy Story". A nawet czymś nieco bardziej skomplikowanym - fikcyjnym filmem wewnątrz filmu, widowiskiem science fiction, które zainspirowało powstanie zabawkowego Buzza.



„Cud na 34 ulicy”



Staruszek utrzymujący, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem oraz prawnik Fred starają się przywrócić Doris i jej małej córce wiarę w magię Bożego Narodzeniaa.



„Kronika świąteczna”



Rodzeństwo przypadkowo rozbija sanie św. Mikołaja, a następnie wraz z nim wyrusza w pełną przygód podróż, by uratować Boże Narodzenie.



„Żegnaj Christopher Robin”



A.A. Milne wraz z żoną i synem przeprowadza się na wieś, gdzie tworzy powieść o Kubusiu Puchatku.



„Hook”



Kapitan Hook porywa dzieci dorosłego już Piotrusia Pana, zmuszając go, by wrócił do Nibylandii i walczył ze starym wrogiem.



„Kevin sam w domu”



8-letni Kevin McCalister (Macaulay Culkin) staje się "panem na włościach", gdy jego rodzina w ferworze pakowania zapomina go zabrać na świąteczne ferie. To co z pozoru wydawało się być spełnieniem marzeń: nie ma rodziców, nie ma strofowania, jest pełna swoboda i żadnych awantur, stało się prawdziwym utrapieniem. Kevin musi ochronić dom przed włamywaczami (Joe Pesci i Daniel Stern) używając całej swej dziecięcej wiedzy z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek.



„Krzysiu, gdzie jesteś?”



Krzyś dorósł i gdy znajduje się na życiowym zakręcie, przyjaciele ze Stumilowego Lasu przybywają, by mu pomóc.



„Odlot”



70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego skauta.



„Charlie i fabryka czekolady”



Ubogi Charlie Bucket znajduje jeden z pięciu złotych biletów, który umożliwia mu zwiedzenie ogromnej fabryki czekolady.



„Kevin sam w Nowym Jorku”



Kevin przypadkowo trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.



„Toy Story”



W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka - astronauta Buzz.



„Noc w muzeum”



Nowo zatrudniony strażnik w Muzeum Historii Naturalnej odkrywa, że starożytna klątwa przywraca każdej nocy eksponaty do życia.



„Hokus Pokus 2”



Minęło 29 lat, odkąd zapalona została świeca Czarnego Płomienia i wskrzeszone łaknące zemsty, siedemnastowieczne siostry. Teraz jedynie trzy licealistki mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem Wigilii Wszystkich Świętych w Salem. Zobacz pełny opis



„Śnieżna siostra”



Młody chłopiec, którego pogrążona w żałobie rodzina zapomniała o świętach, nawiązuje zaskakującą więź z gadatliwą dziewczynką uwielbiającą gwiazdkową atmosferę.



„Kina i Yuk”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia o dwóch zakochanych polarnych liskach, które zostają rozdzielone przez topnienie lodowców. Zdeterminowane, aby się odnaleźć, przeżywają niebezpieczne przygody i nawiązują nieoczekiwane przyjaźnie.Czytaj też:

