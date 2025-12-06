Nie znasz ich, a warto. Serialowe nowe perełki na Netflix

Jeżeli szukacie dobrego serialu na weekendowe leniuchowanie, mamy coś, co może w tym pomóc. W tym roku na Netflix pojawiło się sporo dobrych seriali, więc jeżeli nie macie ochoty godzinami scrollować i przeglądać opcji na platformie, ta lista jest dla was. W zestawieniu znajdziecie hity, które miały premierę w ostatnich tygodniach lub ukryte perełki, o których nie było bardzo głośno, a są warte nadrobienia.

Najlepsze nowe seriale na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Ich małżeństwo”



Prawnik, który spędził całe życie samotnie, odnajduje bratnią duszę w nauczycielce plastyki. Jednak ich spokojny związek skrywa tajemnicę, która może zmienić wszystko.



„Pani Playmen”



Rzym, lata 70. Zdradzona przez męża kobieta podejmuje się prowadzenia magazynu erotycznego, który staje się symbolem emancypacji. Na podstawie prawdziwych wydarzeń.



„Niespodziewany gość”



Para, próbująca ratować swoje małżeństwo po romansie męża, przeżywa kolejny kryzys, gdy w jej domu pojawia się tajemnicza kobieta z przeszłości żony.



„Ubłocone”



Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.



„Nikt nie widział, jak odchodzimy”



Matka zmaga się ze stygmatyzacją i bolesną separacją, gdy jej mąż wywozi dzieci z kraju, co na zawsze zmienia jej życie. Na podstawie prawdziwej historii.



„Palec na spuście”



Kiedy nielegalna broń zalewa Koreę Południową, zdeterminowany policjant i jego tajemniczy partner łączą siły, aby powstrzymać chaos, który ogarnął kraj.



„Bad Thoughts”



Kolekcja absurdalnie niepokojących historii, które przesuwają granice przyzwoitości w sposób, w jaki potrafi to robić tylko jeden człowiek - Tom Segura.



„Zatajone grzechy”



Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę – nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.



„Zero litości”



Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.



„Puls”



Rezydenci SOR-u borykają się z problemami zawodowymi i osobistymi, a ich szpitalem wstrząsa oskarżenie o molestowanie seksualne, co do którego zdania są podzielone.



„Nabrzeże”



Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Gdy inni stali z boku”



Dwie kobiety – uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć – podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.



„Dwa groby”



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Kryształowa kukułka”



Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Bestia we mnie”



Znana pisarka zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim potężnym, bogatym, nowym sąsiadem, który być może jest mordercą.



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Ród Guinnessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci - z których każde skrywa swój mroczny sekret - bierze los browaru w swoje ręce.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.Czytaj też:

