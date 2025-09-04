50 najlepszych miniseriali dostępnych teraz na Netflix

Miniseriale to taki gatunek, który lubi wymykać się schematom. Zbyt krótki, by rozwlekać fabułę na dziesiątki sezonów, a jednocześnie zbyt intensywny, by traktować go jak zwykły seans na wieczór. To historie szybkie, mocne i zostawiające ślad na długo po zakończeniu. Netflix w ostatnich latach wyspecjalizował się w serwowaniu właśnie takich opowieści – i to w niemal każdym gatunku. Mamy thrillery, które nie pozwolą zasnąć; dramaty, które wciągają emocjonalnie jak najlepsza powieść; kostiumowe perełki dopieszczone wizualnie; a także dokumenty, które ogląda się jak fabułę, choć prawda bywa tu bardziej zaskakująca niż fikcja.

Przygotowaliśmy listę 50 tytułów, które dziś znajdziesz na Netfliksie i które są dowodem na to, że mniej naprawdę może znaczyć więcej. To zestawienie nie jest typową listą „co obejrzeć”. To raczej zaproszenie do doświadczenia opowieści, które nie potrzebują długiego metrażu, by wywołać wielkie emocje.

Krótkie, ale mocne: 50 najlepszych miniseriali dostępnych na Netflix

„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Kleo”



Po upadku muru berlińskiego była agentka wywiadu NRD szuka ludzi, którzy ją zdradzili i wykorzystuje swoje mordercze zdolności, by się na nich zemścić.



„Black Earth Rising”



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Alias Grace”



Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.



„Zakochani raz po raz”



Odkąd się poznali, Irene i Julio na przemian się w sobie zakochują, zrywają ze sobą i próbują ponownie. Czy jest im pisane szczęśliwe zakończenie?



„Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Safe”



Po zaginięciu córki ojciec zaczyna odkrywać tajemnice bliskich sobie osób.



„Ciało w ogniu”



Gdy policjant zostaje zabity, a jego ciało spalone, oczy wszystkich kierują się na dwoje agentów: jego dziewczynę i jej kochanka.



„Zakłamane życie dorosłych”



Neapol, lata 90. Obcesowa, gruboskórna ciotka Vittoria pokazuje swojej wychowanej pod kloszem siostrzenicy mroczną stronę miasta, co irytuje surowych rodziców dziewczyny.



„Wyrok śmierci”



Historia więziennego strażnika, który postanowił wykorzenić systemowe problemy nękające zakład Tihar w Delhi.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Griselda”



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Syreny”



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.



„Romantycy”



W tym serialu dokumentalnym archiwalne nagrania i wnikliwe wywiady składają się na fascynującą opowieść o życiu i dziedzictwie filmowym tytana Bollywood - Yasha Chopry.



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Nastoletnie łowczynie nagród”



Nastoletnie bliźniaczki, Sterling i Blair, łączą rozrywki typowe dla uczennic elitarnego katolickiego liceum z karierą nieustraszonych łowczyń nagród.



„Godless”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„Flint Town”



Serial dokumentalny ukazujący pracę organów ścigania w Ameryce na przykładzie policji miasta Flint w stanie Michigan.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Playlista”



Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc legalną platformę streamingową.



„Sprzątaczka”



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Maniac”



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„Clickbait”



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Hollywood”



Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Ripley”



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Układanka”



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Sprawa Asunty”



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Nic o mnie nie wiecie”



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców – José i Mary Louise "Kitty" Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało – jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców. Serial "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" opowiada o sprawie z przeszłości, która zelektryzowała świat, zapoczątkowała fascynację prawdziwą zbrodnią i nieustannie każe zadawać sobie pytanie "kto tak naprawdę jest potworem?".



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.

