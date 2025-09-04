To ona zagra wielką gwiazdę popu! Tak przekonała artystkę

Julia Garner, którą ostatnio oglądać mogliśmy w „Zniknięciach”, a wcześniej w takich hitach jak „Ozark” czy „Kim jest Anna?” na Netflix, potwierdziła w „W Magazine”, że zagra teraz w rolę „Material Girl”.

– Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale tak, to się dzieje – przekazała. Aktorka wymieniła też swoje ulubione piosenki Maddony, w tym „Borderline”, „Papa Don't Preach”, „Burning Up”. – Uwielbiam „Confessions on a Dance Floor”, dorastałam z tym albumem, a także „Vogue” i „Ray of Light”... jak widzicie właściwie kocham jej wszystkie piosenki i ją – podkreśliła Garner. – Ale zdecydowanie uważam, że „Borderline” i „Papa Don’t Preach” to prawdopodobnie moje dwie ulubione piosenki Madonny. I po prostu uwielbiam głos Madonny w „Papa Don’t Preach”. W tej piosence jest mnóstwo emocji i to uwielbiam – dodała.

Julia Garner dostała rolę Madonny. Zdradziła, jak to zrobiła

W ubiegłym miesiącu Garner pojawiła się w podcaście SmartLess, gdzie opowiedziała o procesie przesłuchań do roli. – Po prostu chciałam sprawdzić, czy dam radę, bo nie miałam wykształcenia tanecznego i musiałam nauczyć się tańczyć, a potem zatańczyć przed nią i przekonać ją, że w zasadzie potrafię tańczyć i śpiewać. I śpiewać z nią! – mówiła o Madonnie. – Zastanawiałam się: Dobra, co zrobiłaby Madonna? Przekonałaby cię, że zasługuje na to, żeby być w tym pokoju, i tak do tego podeszłam. Powiedziałam, możesz to przyjąć albo odrzucić, ale jeśli to odrzucisz, będziesz musiał ponieść tego konsekwencje – powiedziała.

Film o Madonnie początkowo miała produkować wytwórnia Universal Pictures, na podstawie scenariusza napisanego przez Madonnę wspólnie z Diablo Cody i Erin Cressidą Wilson. Zdjęcia jednak niespodziewanie wstrzymano. Na początku tego roku Deadline doniósł, że Madonna nawiązała współpracę z Netfliksem, aby opowiedzieć swoją historię w serialu, który powstaje z udziałem Shawna Levy'ego.

