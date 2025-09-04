Nadchodzą nowe „Wichrowe wzgórza”. Gorący zwiastun filmu!

O Emerald Fennell głośno zrobiło się w 2020 roku, kiedy pokazała widzom na całym świecie swoją „Obiecującą. Młodą. Kobietę”, która otrzymała Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Później masowo oglądaliśmy „Saltburna”, który zachwycił klimatem, a teraz dostajemy od reżyserki kolejne dzieło – jej interpretację „Wichrowych wzgórz” Emily Bronte. Margot Robbie wciela się tutaj w Catherine Earnshaw, a Jacob Elordi w Heathcliffa. Fennell jest autorką scenariusza, reżyserką i producentką. Robbie jest również producentką LuckyChap.

Gorący zwiastun nowych „Wichrowych wzgórz”. W tle muzyka znanej piosenkarki

Pierwszy zwiastun filmu zadebiutował właśnie w sieci. Rozpoczyna się typową sceną wprowadzającą posiadłości na wrzosowiskach West Yorkshire. Następnie widzimy Margot Robbie w sukni ślubnej, Elordiego bez koszulki, gdy przerzuca siano w stajni, oraz ich razem w różnych wspólnych ujęciach. W tle gra piosenka „Everything Is Romantic” Charli XCX z albumu Brat. Co ciekawe znana artystka w dniu, w którym do sieci trafił zwiastun filmu ogłosiła, że stworzyła na jego potrzeby specjalnie także nowe utwory.

Powieść „Wichrowe wzgórza” Emily Bronte uważana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł literackich, od czasu swojej publikacji w 1847 roku. Oryginalna historia opowiada o dwóch rodzinach, Earnshawach i Lintonach, oraz o ich burzliwej relacji z przybranym synem Earnshawów, Heathcliffem. W 1992 roku premierę miała adaptacja filmowa „Wichrowych wzgórz” od Petera Kosminskiego, w której główne role zagrali Juliette Binoche i Ralp Fiennes.

Nowe „Wichrowe wzgórza” zadebiutują w kinach już w walentynki 14 lutego 2026 roku.

