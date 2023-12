Nowości na HBO Max w drugiej połowie grudnia. Wśród nich „Nić widmo” i „Ave, Cezar!”

Święta tuż, tuż! Z tej okazji w ofercie HBO Max pojawią się liczne nowości. Nie zabraknie dobrze znanych pozycji jak „Zakochany Szekspir” czy „Blue Velvet”. Dostępne będą również filmy dokumentalne poruszające aktualne tematy, wśród nich „ Wszystkie odcienie Koloru purpury” oraz „Daniel”. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości.

Nowości na HBO Max – 16-31 grudnia

„Leo Reich: Dosłownie kogo to obchodzi” – 17 grudnia



Młody. Fajny. Świeży. Oto kilka słów, którymi komik Leo Reich opisuje siebie samego w swoim pierwszym stand-upie komediowym.



„Spider-Man i rewolucja Multiwersum (cdn)” – 22 grudnia



Produkcja świętuje filmy, które na nowo zdefiniowały animację, wywarły wpływ na kulturę i wprowadziły Spider-Mana na zupełnie nowy poziom.



„Matki – odcinek świąteczny” – 19 grudnia



Mamy (i Kevin) organizują wyjątkowe uroczystości, ale u Julii ten wielki dzień przybiera szokujący obrót.



„Mariah Carey. Świąteczne życzenie” – 21 grudnia



Kiedy mała Mariah dostrzega w sklepie zoologicznym ukochanego szczeniaka, nagle zaczyna wiedzieć, co chce dostać na Boże Narodzenie.



„Zakochany Szekspir” – 22 grudnia



Gwiazdorski duet Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow w obsypanej Oscarami komedii romantycznej, opowiadającej o młodzieńczych latach Williama Szekspira i kulisach powstania jego najgłośniejszego dramatu Romeo i Julia.



„Spider-Man: Poprzez multiwersum” – 22 grudnia



Miles Morales musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem.



„Sisi i ja” – 22 grudnia



Austriacka Cesarzowa Elżbieta zatrudnia hrabinę Irmę jako swoją nową damę dworu i zabiera ją do swojej rezydencji na Korfu.



„Przez dziurkę od klucza” – 22 grudnia



Po zwolnieniu przez szefa Damian ucieka i ukrywa się w szafie załadowanej w furgonetce. Kiedy szafa dociera do nabywców, postanawia w niej pozostać...



„Noc 12 października” – 22 grudnia



Detektyw Vivès zostaje przydzielony do sprawy morderstwa młodej kobiety, a jego śledztwo szybko zamienia się w niepokojącą obsesję.



„Ludzkie dzieci” – 25 grudnia



Jest rok 2027. Ludzkość straciła zdolność prokreacji, a ostatnie dziecko narodziło się przed 18 laty. Promyk nadziei przynosi odnalezienie jedynej ciężarnej kobiety na ziemi.



„Kolejny film o Boracie” – 26 grudnia



Kazachski reporter Borat Sagdiyev musi wrócić do Ameryki z misją ratowania reputacji swojego kraju.



„Życie do góry nogami” – 28 grudnia



Na początku lockdownu trzy pary zostają zamknięte w domu i szybko dostrzegają, jak ich życie wywraca się do góry nogami.



„Świt żywych trupów” – 29 grudnia



Przeznaczony dla widzów o mocnych nerwach remake klasycznego horroru George’a A. Romero. Zmarli w czasie epidemii powstają z grobów i sieją spustoszenie wśród ocalałych z apokalipsy.



„Życzenie śmierci” – 29 grudnia



Bruce Willis jako pragnący zemsty mąż i ojciec, który zaczyna wymierzać sprawiedliwość.



„Nić widmo” – 29 grudnia



Reynolds Woodcock jest znanym krawcem. Jego życie zostaje zakłócone przez młodą kobietę o silnej woli, ktora staje się jego muzą i kochanką.



„Udręka miłości” – 29 grudnia



Obraz opowiada o romantycznej relacji między dwójką nastoletnich chłopców, a jego akcja rozgrywa się na konserwatywnej Sycylii w 1982 roku.



„Sekret nocy letniej” – 29 grudnia



Po wyrzuceniu z pracy Ren, początkująca pisarka i transpłciowa kobieta po dwudziestce, towarzyszy swojej kanadyjsko-włoskiej rodzinie na wakacjach.



„Ave, Cezar!” – 31 grudnia



Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.



„Gwyneth kontra Terry: Wypadek na stoku” – 25 grudnia



Kiedy aktorka Gwyneth Paltrow i emerytowany okulista Terry Sanderson zderzają się na stoku narciarskim, mężczyzna pozywa aktorkę.



„Daniel” – 21 grudnia



Kiedy przygoda związana z dojrzewaniem zderza się z starożytną klątwą, poszukiwanie odpowiedzi Daniela zamienia się w walkę z czasem.



„Wszystkie odcienie Koloru purpury” – 28 grudnia



Kulisy powstawania nowej wersji filmu „Kolor purpury „oraz opowieść o wpływie książki i filmu na kulturę.



„Blue Velvet” – 25 grudnia



Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.Czytaj też:

