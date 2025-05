To ulubiony odcinek „Przyjaciół” serialowej Rachel. Nic już nie było takie, jak wcześniej

Serial „Przyjaciele” jest jedną z najbardziej wpływowych telewizyjnych produkcji wszech czasów. Pomimo prostego założenia, polegającego na śledzeniu losu grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku, rozkochał w sobie widzów, którzy pokochali bohaterów, utożsamiali się z nimi, naśladowali ich styl czy wybierali, który z nich jest ich ulubionym. Popularność „Przyjaciół” sprawiła, że aktorzy, którzy wcieleli się w postaci, stali się w mginieniu oka rozpoznawani na całym świecie i na zawsze zapisali się w historii telewizji.

Jennifer Aniston najbardziej lubi ten odcinek „Przyjaciół”. Też płakaliście przed ekranem?

Jennifer Aniston, która wcielała się przez 10 sezonów serialu „Przyjaciele” w Rachel Green, ujawniła, że jej ulubionymi odcinkami serii były te retrospektywne, jednak gdyby miała wybrać jeden, to byłby to 14 odcinek 2. sezonu, zatytułowany „Ten z wideo z balu maturalnego”.

To odcinek, w którym Joey wręcza Chandlerowi złotą bransoletę jako dowód wdzięczności za jego wsparcie, po tym, jak otrzymuje pierwszą wypłatę za angaż w serialu „Dni naszego życia”. Ross z kolei próbuje pogodzić się z Rachel po tym, jak stworzył listę jej wad i zalet. Monica znajduje natomiast kasetę wideo, na której zostało pokazane to, jak ona i Rachel przygotowują się do balu maturalnego. Chociaż Ross sprzeciwia się obejrzeniu nagrania, przyjaciele i tak się na to decydują. Wtedy Rachel widzi, że Ross chciał pójść z nią na bal, kiedy jej chłopak – Chop Matthews, długo nie zjawiał się na miejscu. Jednak gdy podekscytowany, ubrany już w garnitur schodził po schodach, za drzwi wybiegła zadowolona Rachel pod rękę z Chipem, który przybył na miejsce spóźniony. Wideo kończy się tym, że Ross wygląda na rozczarowanego i przygnębionego. Rachel, wzruszona gestem Rossa, wstaje i namiętnie go całuje, wybaczając mu to, co się między nimi wydarzyło.

Podczas gdy większość odcinków serialu „Przyjaciele” z retrospekcjami służyło eksploracji przeszłości bohaterów bez bezpośredniego wpływu na teraźniejszość, „The One With The Prom Video” jest inny. W tym odcinku retrospekcja ma swój cel w obecnie śledzonej przez widzów fabule. Okazuje się, że Ross był zakochany w Rachel od czasów liceum, ale ona nigdy nie zwracała na niego uwagi. Rachel naprawdę nie miała pojęcia, jak bardzo Ross ją kocha, a film z balu maturalnego to jej uświadomił.

Potencjalny związek Rossa i Rachel był przez wszystkie 10 sezonów kluczowym wątkiem fabularnym serii. Gdy Rachel zdecydowała się wybaczyć Rossowi w 14 odcinku 2. sezonu widzowie mogli zaobserwować, jak bardzo dojrzała i jasne stało się, co jest dla niej naprawdę ważne.

