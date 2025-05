BBC wskazuje majowe perełki. Te seriale to strzał w dziesiątkę

Maj pełen jest w tym roku dobrych, serialowych propozycji. Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć w tym miesiącu, redakcja BBC przychodzi z pomocą i prezentuje swój wybór najciekawszych seriali tego miesiąca.

W zestawieniu znalazły się produkcje z różnych stron świata – od ambitnych dramatów i błyskotliwych kryminałów, po błyskotliwe komedie, mroczne thrillery i poruszające opowieści obyczajowe. Wszystkie znajdziecie na platformach streamingowych – Netflix, Max, Disney+, Prime Video czy Apple TV+.

To zestawienie to świetny punkt wyjścia, jeśli szukasz czegoś świeżego, dobrze napisanego i po prostu wciągającego. Znajdziesz tu zarówno nowości, które mają szansę stać się hitami, jak i seriale, które już zdobyły uznanie krytyków – teraz wracają z nowymi odcinkami.

Sprawdźcie listę, nadrabiajcie zaległości i wyczekujcie obiecujących tytułów.

Co oglądać w maju? BBC wybrało najlepsze seriale miesiąca

10. „I tak po prostu...” (w Polsce wyjątkowo premiera 22 czerwca na Max)



Nadszedł czas na nowy rozdział w życiu przyjaciółek. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które poznaliśmy, gdy były po trzydziestce i zmagały się ze skomplikowaną rzeczywistością. Kobiety otwarcie mówiły o seksie, życiu w związkach damsko-męskich i pędzie za modą. Teraz nasze bohaterki są dwie dekady starsze i ciągle stają przed dobrze nam znanymi problemami. Życie po pięćdziesiątce nie zwalnia.



9. „Lepsza siostra” (premiera na Prime Video 29 maja)



Oparty na powieści bestsellerowej autorki Alafair Burke serial Lepsza siostra to ośmioodcinkowy, elektryzujący thriller o tragicznych wydarzeniach, które oddalają od siebie siostry, by ostatecznie zbliżyć je do siebie. Chloe (Jessica Biel), odnosząca sukcesy menedżerka pracująca w mediach, wiedzie spokojne życie u boku przystojnego męża prawnika Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna Ethana (Maxwell Acee Donovan). Jej siostra Nicky (Elizabeth Banks) z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, zmaga się z problemami finansowymi i walką z nałogiem. Kiedy Adam zostaje brutalnie zamordowany, główny podejrzany wywołuje szok w rodzinie, zmuszając siostry do ponownego spotkania. Wspólnie próbują rozwikłać skomplikowaną historię rodzinną, aby odkryć prawdę o jego śmierci.



8. „Dept Q” (premiera na Netflix 29 maja)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



7. „Syreny” (premiera na Netflix 22 maja)



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



6. „Dziewięcioro nieznajomych”, 2. sezon (premiera na Prime Video 22 maja)



Dziewięcioro nowych nieznajomych, połączonych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali, zostaje zaproszonych przez tajemniczą guru Maszę Dmitrichenko (Nicole Kidman) na transformacyjny retreat w austriackich Alpach. W ciągu tygodnia Masza doprowadza ich na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Czy uda im się przetrwać? Czy osiągnie zamierzony cel? Masza jest gotowa na wszystko, aby uzdrowić nie tylko uczestników, ale i siebie. Dwa pierwsze z ośmiu odcinków 2. sezonu Dziewięciorga nieznajomych zadebiutują globalnie na Prime Video (z wyłączeniem USA) 22 maja 2025 roku, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.



5. „Murderbot” (część odcinków już dostępna na Apple TV+)



Adaptacja bestsellerowej serii książek Marthy Wells pt. "Pamiętniki Mordbota," wyróżnionej nagrodami Hugo i Nebula. Serial to połączenie science fiction, thrillera i komedii, opowiadający historię konstrukcji zabezpieczającej przed samo hakowaniem, która z przerażeniem reaguje na ludzkie emocje, a jednocześnie czuje się związana z bezbronnymi klientami. W tej roli Skarsgård – jako Murderbot, musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonać niebezpieczną misję, podczas gdy tak naprawdę marzy tylko o tym, by w spokoju oglądać futurystyczne opery mydlane i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie.



4. „Duster” (już dostępny na Disney+)



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



3. „Na zawsze” (już dostępny na Netflix)



Mara Brock Akil opowiada na nowo historię z przełomowej powieści „Forever” Judy Blume z 1975 roku. To epicka opowieść o dwojgu czarnych nastolatków, którzy poszukują swojej tożsamości oraz niepewnie stawiają pierwsze kroki w świecie miłości. Akcja serialu toczy się w 2018 roku w Los Angeles.



2. „Poker Face”, 2. sezon (część odcinków już dostępna na SkyShowtime)



Poker Face to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, który śledzi losy Charlie Cale, kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nią osób.



1. „Cztery pory roku” (już dostępny na Netflix)



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.Czytaj też:

