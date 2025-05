Zaginione skarby Disney+: 50+ filmów, które warto zobaczyć

Wielu widzów kojarzy Disney+ przede wszystkim z wielkimi franczyzami Marvel czy Star Wars oraz animacjami od wytwórni Disney czy Pixar. To produkcje, które przyciągają miliony i na stałe zapisały się w historii popkultury. Ale Disney+ to nie tylko hity z plakatów i rekordowe premiery.

Pod powierzchnią najbardziej znanych tytułów kryje się ogromna biblioteka mniej oczywistych, często niedocenionych filmów — produkcji, które przeszły bez większego echa, choć zasługują na uwagę. I to właśnie te tytuły bywają największym zaskoczeniem. W dobie algorytmów, które promują głównie głośne premiery, łatwo przegapić takie filmowe perełki, dlatego stworzyliśmy dla was zestawienie ponad 50 filmowych skarbów dostępnych na Disney+. To subiektywny, ale starannie wybrany zbiór tytułów, które zasługują na drugie życie. Idealne na leniwe wieczory, rodzinne seanse czy filmowe odkrycia solo.

50+ filmowych skarbów na Disney+. Ukryte perełki, które warto nadrobić

„Głupia miłość”



Mężczyzna, który spotyka kobietę podczas zakrapianej nocy, nie może przestać o niej myśleć i zaczyna ją śledzić, niezręcznie usiłując zdobyć jej względy.



„Wyznania Tru”



Tru staje przed szansą spełnienia marzeń i zagrania głównej roli w serialu.



„Wybór Ewy”



Dziecięce uczucie kobiety do kuzyna, Josepha Lee, powraca, gdy ten przyjeżdża do domu. Musi ona jednak dokonać trudnego wyboru, gdy inny zalotnik zaczyna być zbyt zaborczy.



„Siostra”



Alie jedzie w nocy samochodem, a niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. Wystarczy jej jeden telefon, by wysłać sygnał. Jednak wcale nie dzwoni do siostry, jak może się innym wydawać.



„Mizofobia”



Holandia, lata pięćdziesiąte XX wieku. Tiny (Hannah Hoekstra) jest pełną uroku, młodą dziewczyną, którą wszyscy kochają. Jej serdeczne usposobienie i nietuzinkowa uroda sprawiają, że zawsze kręci się wokół niej wielu mężczyzn. Tiny spędza też dużo czasu ze swoim małym krewnym Albertem (Benja Bruijning). Chłopak jest w nią zapatrzony. Mijają lata. Kiedy Albert dorasta, odkrywa, że jego katolicka rodzina skrywa mroczne tajemnice.



„Incydent w banku”



Zrealizowany jedną kamerą, bez żadnych cięć, opierający się na bliskich i dalekich planach film wciąga nas w historię napadu na bank. Jesteśmy niemymi świadkami sytuacji, obserwując sposób, w jaki ludzie reagują na to, co niespodziewane.



„Quiz lady”



Dwie siostry z dysfunkcyjnej rodziny dzięki teleturniejowi próbują rozwiązać problemy finansowe.



„Wilkołak nocą”



Pewnej czarnej, głuchej nocy członkowie tajnego bractwa łowców potworów wychodzą z ukrycia, aby pożegnać swojego zmarłego przywódcę. Podczas osobliwej ceremonii pogrzebowej zebrani dowiadują się, że wezmą udział w śmiertelnej walce o potężny artefakt – w łowach, podczas których staną oko w oko z niebezpieczną bestią.



„Irlandzkie pożegnanie”



W jednej z wiejskich miejscowości Irlandii Północnej dwóch braci, którzy dotychczas żyli osobno, spotyka się ponownie po śmierci matki.



„Debiutant”



Film obyczajowy o trenerze baseballu z Teksasu, który podejmuje się doprowadzić miejscową drużynę do finału mistrzostw Ameryki.



„Duch”



W 1933 roku w Korei pod japońskim panowaniem piątka podejrzanych zostaje zatrzymana w hotelu, gdy władze szukają tajemniczego przywódcy rebeliantów, znanego jako Duch. Rozpoczyna się emocjonująca gry o przetrwanie, w której każdy staje się podejrzany.



„Ulica Rye Lane”



Dom i Yas, dwoje dwudziestoparolatków po bolesnych rozstaniach, spędzają razem jeden pełen wrażeń dzień w południowym Londynie. Pomagają sobie odegrać się na swoich koszmarnych „eks” i być może odzyskać wiarę w miłość.



„Sommersby”



Uznany za zmarłego Jack wraca do domu. Jego żona i mieszkańcy miasteczka dostrzegają, że mężczyzna bardzo się zmienił.



„Imperium światła”



Lata 80., południowe wybrzeże Anglii. Samotna i prowadząca rutynowe życie Hilary jest zauroczona nowym pracownikiem kina, z którym nawiązuje bliską więź.



„Veronica Guerin”



Dziennikarka rozpoczyna śledztwo w celu zdemaskowania gangu narkotykowego.



„Dusiciel z Bostonu”



Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.



„Patrz jak kręcą”



Zmęczony życiem inspektor Stoppard oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker zajmują się sprawą morderstwa na West Endzie.



„Bad Company – Czeski łącznik”



Agent CIA zostaje zabity podczas misji w Pradze. Agencja werbuje jego brata bliźniaka, by dokończył misję odzyskania skradzionej bomby atomowej.



„Sztuka ścigania się w deszczu”



Kierowca wyścigowy jest bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiającemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo.



„Fresh”



Młoda dziewczyna próbuje przetrwać niezwykłe apetyty swojego nowego chłopaka.



„Ukryte życie”



Podczas II wojny światowej Austriak Franz Jägerstätter odmawia walki w szeregach niemieckiej armii.



„Dziewczyny z kalendarza”



Grupa kobiet w średnim wieku wydaje kalendarz ze swoimi nagimi zdjęciami, by pozyskać fundusze na funkcjonowanie miejscowego szpitala.



„Nienawiść, którą dajesz”



Balansująca między dwoma światami Starr staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z rąk policjanta. W obliczu presji lokalnej społeczności i mediów nastolatkę czeka podjęcie ważnej decyzji.



„W domu innego”



Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael przybywa do zrujnowanego Hamburga w środku mroźnej zimy, by dołączyć do swego męża, Lewisa, brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowania miasta.



„Przeboje i podboje”



Właściciel sklepu muzycznego wspomina kolejne zawody miłosne.



„Czy mi kiedyś wybaczysz?”



Gdy Lee traci pracę, zaczyna zarabiać na życie podrabiając listy sławnych osób i sprzedając je kolekcjonerom.



„Niezwykłe życie Timothy’ego Greena”



Cindy i Jim dokładnie wiedzą, jakie cechy powinny charakteryzować ich dziecko, ale ponieważ nie mogą zostać rodzicami, postanawiają symbolicznie je pochować. Kiedy zakopują pudełko zawierające opis upragnionego potomka, tej samej nocy pojawia się w domu Timothy.



„Psychopata”



Specjalistka zajmująca się psychiką seryjnych morderców pomaga policjantce w śledztwie.



„Wojna płci”



Historia rozegranego w 1973 roku meczu tenisowego pomiędzy ówczesną pierwszą rakietą świata, Billie Jean King, a byłym mistrzem i notorycznym oszustem, Bobbym Riggsem.



„Tombstone”



Sławny stróż prawa, Wyatt Earp, chce przejść na emeryturę, osiedlając się w małym miasteczku. Jego plany zostają zakłócone przez bandę rewolwerowców.



„Szalone serce”



Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.



„Dziewczyna z Alabamy”



Zamężna Melanie przyjmuje oświadczyny Andrew. Aby zdobyć podpis męża na papierach rozwodowych, wraca do rodzinnego miasta.



„Duchy w Wenecji”



Emerytowany detektyw wybiera się na bal lokalnej socjety w nawiedzonej posiadłości. Wtedy dochodzi do morderstwa.



„Co kryje prawda”



Po wyjeździe córki na studia Norman i Claire wyprowadzają się z miasta. Wkrótce w nowym domu zaczyna straszyć.



„Bezdroża”



Jack niedługo bierze ślub, więc Miles zabiera go w podróż, podczas której wypiją litry wina i uwikłają się w skomplikowane relacje z dwiema kobietami.



„Hotel Marigold”



Grupa emerytowanych Anglików wyrusza w podróż do ekskluzywnego hotelu w Indiach.



„Zaułek koszmarów”



Młody i ambitny kuglarz wchodzi w romans z kobietą-psychiatrą. Wkrótce para postanawia wykorzystać naiwność nowojorskiej elity, by się wzbogacić.



„Rushmore”



Max Fischer jest jednym z najgorszych uczniów elitarnej szkoły. Podczas gdy grozi mu wydalenie, zakochuje się w nauczycielce.



„Mucha”



Naukowiec Seth Brundle wskutek nieudolnie przeprowadzonego eksperymentu zaczyna przemieniać się w człowieka-muchę.



„Notatki o skandalu”



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



„Kronika”



Trzech nastolatków nieoczekiwanie zyskuje moc telekinezy.



„Zabawa w pochowanego”



Noc poślubna. Panna młoda zostaje zmuszona do udziału w przerażającej grze.



„Niepowstrzymany”



Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.



„Brudny szmal”



Barman znajduje w śmietniku pit bulla, którego postanawia przygarnąć. Wkrótce pojawia się właściciel psa.



„W stronę słońca”



Jest rok 2057, Słońce wygasa, a ludzkość staje w obliczu wymarcia. Ostatnią nadzieją Ziemi jest Icarus II - statek kosmiczny z ośmioosobową załogą pod dowództwem kapitana Kanedy. Jego zadanie polega na dostarczeniu na Słońce ładunku jądrowego, który pobudziłby gasnącą aktywność gwiazdy.



„Dobrzy nieznajomi”



Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice nadal żyją.



„Siła strachu”



Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.



„Niezniszczalny”



Jedyny ocalały z katastrofy pociągu, David Dunn, dzięki fanatykowi komiksów odkrywa w sobie nadludzkie możliwości.



„Menu”



Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje a w menu czekają zaskakujące niespodzianki.



„Droga do zatracenia”



Michael Sullivan jest człowiekiem od czarnej roboty w czasach panowania Ala Capone. Kiedy jego syn staje się świadkiem morderstwa, całej rodzinie grozi niebezpieczeństwo.



„Stocker”



Po tajemniczej śmierci ojca do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki wprowadza się nieznany dotąd wujek, którego dziewczyna podejrzewa o złe intencje.



„Źle się dzieje w El Royale”



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w hotelu El Royale.Czytaj też:

20 najlepszych filmów science fiction na Netflix — tylko pewniakiCzytaj też:

12 najdroższych scen filmowych wszech czasów. Kosztowały fortunę — czy było warto?