Ranking: 30 seriali, które „Empire” uznał za absolutnie najlepsze

Magazyn „Empire” ogłosił ranking 100 najlepszych seriali wszech czasów – zestawienie, które z pewnością zainteresuje wszystkich fanów wciągających historii. Lista została opracowana na podstawie głosów czytelników oraz opinii krytyków, co pozwoliło na stworzenie przekrojowego zestawienia, które oddaje różnorodność i bogactwo telewizyjnej narracji.

Zestawienie ukazuje panoramę historii telewizji, obejmującą zarówno produkcje uznawane dziś za klasyki, jak i nowoczesne tytuły, które zdefiniowały współczesne standardy jakości narracyjnej. Znajdziemy tu zarówno wielosezonowe giganty, które przez lata przyciągały miliony widzów, jak i krótsze, często eksperymentalne miniseriale, które mimo ograniczonego czasu antenowego, odcisnęły silne piętno na popkulturze. To, co czyni ten ranking szczególnie interesującym, to jego różnorodność gatunkowa. Od komedii sytuacyjnych, przez dramaty polityczne i społeczne, aż po fantastykę i science fiction. Każdy widz znajdzie tu coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka rozrywki, wzruszeń, napięcia czy intelektualnej rozrywki.

Najlepsze seriale wszech czasów według magazynu „Empire”. Publikujemy 30 pierwszych miejsc

30. „Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



29. „Parks and Recreation”



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników. Zobacz pełny opis



28. „Happy Valley”



Nieustępliwa sierżant policji, Catherine Cawood, rozwiązuje zagadki brutalnych zbrodni popełnionych w urokliwej angielskiej dolinie.



27. „24 godziny”



Agent CTU Jack Bauer ma 24 godziny, by zapobiec zamachom terrorystycznym w USA.



26. „Kroniki Seinfelda”



Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine.



25. „Z Archiwum X”



Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.



24. „Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



23. „Doctor Who”



Doktor z towarzyszką podróżują przez przestrzeń i czas, spotykając licznych wrogów i przyjaciół.



22. „Hotel Zacisze”



Złośliwy Basil Fawlty jest właścicielem podmiejskiego hotelu, w którym dochodzi do nieustannych zatargów z gośćmi.



21. „Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



20. „Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



19. „Star Trek: Następne pokolenie”



Kapitan Jean luc Picard wraz z załogą podróżuje po przestrzeni kosmicznej statkiem Enterprise. Zmierza tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.



18. „The Shield: Świat glin”



Skorumpowany policjant przewodzi grupą uderzeniową do zadań specjalnych.



17. „Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2 procent populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



16. „Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



15. „Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



14. „The Simpsons”



Niezwykłe losy pięcioosobowej rodziny Simpsonów mieszkającej w miasteczku Springfield.



13. „Zagubieni”



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



12. „Battlestar Galactica”



Komandor William Adama staje na czele grupy ludzi, którzy przeżyli galaktyczną wojnę z Cylonami i teraz wyruszają na pokładzie statku kosmicznego Galactica na poszukiwanie nowego świata, w którym ludzkość mogłaby się odrodzić.



11. „Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



10. „Buffy: Postrach wampirów”



Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.



9. „The OA”



Siedem lat po zniknięciu z domu młoda kobieta powraca. Ma teraz jednak tajemnicze zdolności i rekrutuje pięcioro nieznajomych do pewnej tajnej misji.



8. „Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



7. „Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



6. „Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



5. „Sukcesja”



Serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



4. „Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



3. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



2. „Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



1. „Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.

Pełne zestawienie 100 najlepszych seriali, wraz z informacjami o dostępności na platformach streamingowych, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej magazynu „Empire”.

