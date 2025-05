Dwa świetne seriale wleciały na TVP VOD. Tego szukają polscy widzowie

Ofertę serwisu streamingowego TVP VOD wzmocniły seriale „Signal” i „Hotel del Luna” – charakteryzujące się nieoczywistą fabułą produkcje z Korei Południowej. Oba tytuły są dostępne w TVP VOD od 21 maja 2025 roku w modelu SVOD, czyli dla wszystkich subskrybentów serwisu. W najbliższym czasie użytkownicy platformy streamingowej nadawcy publicznego mogą spodziewać się kolejnych produkcji z Korei Południowej.

„Sygnał" i „Hotel del Luna"

„Sygnał" (oryg. „Si-geu-neol"; 2016) to wciągający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, m.in. sprawą seryjnego mordercy z Hwaseong. Młoda dziewczyna została porwana na oczach Park Hae Yeonga, wówczas ucznia szkoły podstawowej. Kilka dni później ofiarę znaleziono martwą. Policji nie udało się wykryć sprawcy.

Piętnaście lat po tych wydarzeniach Hae Yeong (wtedy już policjant i profiler) znajduje w parku krótkofalówkę. Za jej pomocą w tajemniczy sposób łączy się z działającym w latach 90. detektywem Lee Jae-hanem, który zwraca się do niego tak, jakby się znali od dawna. Postanawiają, że razem zajmą się szukaniem sprawców nierozwikłanych od lat przestępstw. W serialu zagrały wielokrotnie nagradzane gwiazdy koreańskiego kina i telewizji: Lee Je-Hoon, Cho Jin-Woong i Kim Hye-Soo.

„Hotel del Luna” (2019) to wielogatunkowy serial łączący elementy romansu, komedii, fantasy i horroru. Tytułowy hotel jest nietypowy. To miejsce nadprzyrodzone, niewidoczne w swojej prawdziwej formie w ciągu dnia, a jego mieszkańcami i pracownikami są duchy. Jedyną żywą osobą w hotelu jest Chan-sung, który pomaga zarządzać finansami jego właścicielce (Jang Man Wol) i obsługuje gości tak, by mogli spokojnie odejść z tego świata.

Najtrudniejszym wyzwaniem okaże się uwolnienie samej Jang Man Wol, na której ciąży przekleństwo pewnego bóstwa. W serialu zagrała m.in. IU (popularna piosenkarka K-popowa występująca także pod przydomkiem „Nation's Little Sister”) oraz rozpoznawalny i uznany aktor Yeo Jin-Goo.

