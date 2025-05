„Krew z krwi” znów na topie. Jesteś fanem? Te polskie seriale też ci się spodobają

Choć od premiery pierwszego sezonu minęło już ponad dziesięć lat, serial „Krew z krwi” przeżywał niedawno swoją drugą młodość. Wszystko za sprawą platformy Netflix, gdzie produkcja pojawiła się niespodziewanie i... natychmiast trafiła do topki najchętniej oglądanych produkcji w Polsce. To spektakularny powrót – i dowód na to, że świetnie napisane, emocjonalnie gęste historie nie mają terminu ważności.

Widzowie, którzy trafili na ten tytuł dopiero teraz, nie mogą się oderwać od opowieści o Carmen – kobiecie zmuszonej do wejścia w świat przestępczy po śmierci męża, by chronić rodzinę i przetrwać w brutalnej rzeczywistości. Klimat rodem z włoskich kryminałów, duszna atmosfera Trójmiasta i rewelacyjna rola Agaty Kuleszy sprawiają, że trudno przejść obok tej produkcji obojętnie.

Jeśli więc po obejrzeniu wszystkich sezonów „Krew z krwi” odczuwasz niedosyt i szukasz czegoś utrzymanego w podobnym klimacie – poniższa lista może okazać się wartościową inspiracją. Zebraliśmy wyłącznie polskie tytuły – zarówno nowsze, jak i starsze produkcje, które zdobyły uznanie widzów i poruszały podobne tematy.

Polskie seriale podobne do hitu „Krew z krwi”. To absolutne klasyki kryminału

„Odwróceni”



Serial sensacyjny inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Dobro i zło, miłość i zdrada, życie oraz śmierć to główne tematy serialu. „Odwróceni” to 13 odcinkowa historia o losach bezwzględnego gangstera i policjanta. Osoby z pozoru tak różne łączy jedna rzecz. Miłość i przywiązanie do rodziny, a co za tym idzie związane z nią poświęcenia. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z „Blachą” (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się „odwrócić” groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie „odwrócony” na stronę mafii?



„Pitbull”



Mroczny świat zbrodni: morderstwa, haracze, narkotyki, porwania. Tu nie obowiązują żadne reguły. Praca w tym świecie sprawia, że policjanci są cyniczni i bezwzględni. Dzieli ich od przestępców cienka linia – czy któryś ją przekroczy? Głównymi bohaterami są oficerowie z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Policji. Akcja serialu jest rozwinięciem wątków, które pojawiają się w filmie fabularnym. Przedstawia w realistyczny sposób brutalny i mroczny świat zbrodni, z którym się na co dzień stykają się funkcjonariusze. Zajmują się nie tylko tropieniem morderców. Walczą z haraczami, porwaniami, handlem narkotykami.



„Na krawędzi”



Historia Marty Sajno (Urszula Grabowska), pozornie szczęśliwej i niezależnej kobiety, samotnie wychowującej córkę, która po wielu latach wraca z Kanady do Polski, by wyrównać rachunki z przeszłości. Kiedyś, w czasach studenckich, została bardzo skrzywdzona...Było ich czterech: policjant, prokurator, adwokat i sędzia. Marta nie pogodziła się z tym, co jej zrobili. Wróciła do Polski, żeby ich odnaleźć. Nie jest już bezbronna jak dwadzieścia lat temu. Kupiła wydawnictwo, założyła fundację dla kobiet - ofiar przemocy, dla kobiet, które przeżyły to co ona.



„Ekstradycja”



Głównym bohaterem jest komisarz Olgierd Halski, brawurowo zagrany przez Marka Kondrata. Halski to typowy "glina" z problemami. Świetny w swoim fachu, lecz nieustannie podpadający przełożonym. Gorzkie doświadczenia życiowe nauczyły go cynizmu i częstego sięgania po butelkę. Ma powodzenie u kobiet, ale nie może pochwalić się udanym życiem rodzinnym. Żona go opuściła, małą córeczkę wychowuje zamożna siostra. Oprócz Kondrata interesujące kreacje stworzyli też Witold Dębicki jako zwierzchnik Halskiego, Krzysztof Kolberger w roli szefa UOP-u i Lew Rywin - znany producent filmowy jako boss rosyjskiej mafii.



„Sfora”



Czterech przyjaciół z dzieciństwa pełniących różne funkcje publiczne, prowadzi śledztwo dotyczące warszawskiego bossa przestępczego Starewicza. W obsadzie takie gwiazdy jak Krzysztof Kolberger, Olaf Lubaszenko, Marek Kalita, Paweł Wilczak i Radosław Pazura.



„Paradoks”



Do zespołu Inspektora Komendy Głównej Policji Marka Kaszowskiego zostaje skierowana podkomisarz Joanna Majewska – funkcjonariuszka Biura Służby Wewnętrznej. Majewska przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych ma przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Każdy odcinek przedstawia jedną sprawę z niedalekiej przeszłości. Najstarsza dotyczy wydarzeń z 2000 roku. Paradoksalne są nie tylko same zagadki kryminalne, ale także system sprawiedliwości oraz codzienne życie głównych bohaterów.



„Instynkt”



13-odcinkowy współczesny serial kryminalny z intrygującą kobiecą bohaterką w roli głównej. Anna Oster (w tej roli Danuta Stenka) to tajemnicza i atrakcyjna pani komisarz z wydziału dochodzeniowo-śledczego stołecznej komendy policji. Dzięki swemu wyjątkowemu instynktowi komisarz Oster rozwiązuje wraz ze swoim młodszym partnerem, Piotrem Tarkowskim (Szymon Bobrowski), skomplikowane zagadki kryminalne.



„Krucjata”



Klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.



„Idź przodem, bracie”



Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec popełnił samobójstwo, pozostawiając ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.



„Pakt”



Serial opowiada historię osadzoną w realiach współczesnej Polski. Piotr Grodecki, dziennikarz śledczy opiniotwórczego dziennika Kurier, wpada na trop dużej afery finansowej. Okazuje się, że sprawa ma dla niego osobisty wymiar. Mimo sprzeciwu redakcji, Piotrowi udaje się doprowadzić do publikacji, która wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Z pomocą Weroniki, agentki CBŚ, Piotr odkrywa drugie dno tej afery. Kiedy Piotrowi wydaje się, że już wyjaśnił zagadkę, nagle dostaje tajemniczą wiadomość. Sprawa zaczyna się komplikować, zataczając coraz szersze kręgi wśród ludzi polityki i wielkiego biznesu. Okazuje się, że historia ma swój początek w czasach transformacji ustrojowej. Pokolenie, które wtedy wkraczało w dorosłość, to ludzie, którzy często zrobili szybkie, spektakularne kariery i zdobyli, nie zawsze legalnie, wielkie pieniądze. Teraz przychodzi im zapłacić za wybory i decyzje z przeszłości.



„Belfer”



Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam.



„Prokurator”



Tytułowa postać, Kazimierz Proch (Jacek Koman), jest człowiekiem doświadczonym, opanowanym i rzeczowym, wyznającym zasadę "prawo jest jedno". Jego świat to zagadki kryminalne, układanie puzzli, muzyka słuchana na starym walkmanie i wspomnienia z przeszłości, o której stara się zapomnieć, a która dogoni go w najmniej spodziewanym momencie. Jego partnerem jest komisarz Witold Kielak (Wojciech Zieliński) – energiczny i porywczy, niecierpliwy i żywiołowy ekstrawertyk. Czterdziestolatek po rozwodzie, ojciec dwójki uroczych dzieci, którymi często opiekuje się Proch.



„Ultraviolet”



Serial opowiadający historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi, w której staje się świadkiem tragedii. Rozpoczyna się śledztwo. Policja uznaje, że było to samobójstwo. Młoda dziewczyna nie zgadza się z tym i po zamknięciu sprawy przyłącza się do grupy detektywów amatorów. Na własną rękę chcą rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci. Czytaj też:

