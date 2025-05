Netflix nie spodziewał się tego sukcesu. 10-odcinkowy thriller podbił globalne rankingi

Historycznie adaptacje anime lub mangi w wersji live-action, były na Netfliksie raz trafione, raz nie. Do znanych klap należą na przykład „Cowboy Bebop”, którego pierwszy i ostatni sezon zadebiutował na platformie w 2021 roku. Podobnie było z filmem „Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy” z 2022 roku, który styał się ostatnim gwoździem do trumny franczyzy w wersji live-action. Netflix wciąż jednak podejmuje próby przekształcania popularnych japońskich arcydzieł w wersje aktorskie, ze względu na takie hity, jak „Alice in Borderland” czy „One Piece”. Wszystko wskazuje na to, że właśnie platforma pochwalić się może kolejnym sukcesem.

Nowy thriller psychologiczny Netfliksa przyciągnął tłumy i jest globalnym hitem

Nowy serial Netfliksa „Bet” to thriller psychologiczny oparty na japońskiej serii mangi „Kakegurui” autorstwa Kawamoto Homury. Wersja Netfliksa autorstwa Simona Barry'ego koncentruje się na elitarnej szkole prywatnej, St. Dominic's, w której uczniowie biorą udział w podziemnym kręgu hazardowym, aby określić swój status społeczny w szkole. W ramach wymiany trafia tam tajemnicza Yumeko, która okazuje się mieć wielką smykałkę do wszelkiego rodzaju gier. To bardzo nie podoba się potężnej radzie studenckiej.

W głównych rolach w dramacie zagrali Miku Martineau, Ayao Solanke i Eve Edwards i chociaż serial znacznie różni się od materiału źródłowego, jest hołdem dla oryginału, który pasuje, jak wyjaśniał sam Barry, do „tonu, śmiałości i zabawy”.

„Kakegurui: Bet” miał premierę swojego 1. sezonu 15 maja 2025 roku i jest już na 9. miejscu w globalnej pierwszej dziesiątce odcinkowych serii Netfliksa. Chociaż nie znalazł się jeszcze na liście 10 najlepszych w Stanach Zjednoczonych, globalne zainteresowanie serią jest doskonałym znakiem, że w nadchodzących dniach lub tygodniach może się to zmienić. Netflix podaje, że między 15 a 18 maja „Bet” zgromadził aż 2,4 miliona wyświetleń — łącznie 13,7 miliona godzin oglądania.

