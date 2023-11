Alan Ruck z „Sukcesji” wjechał samochodem w budynek pizzerii. Dwie osoby są ranne

67-letni Alan Ruck znany był jeszcze do niedawna szerokiej publiczności głównie z roli Camerona Frye'a – hipochondrycznego przyjaciela tytułowego bohatera komedii Johna Hughesa „Wolny dzień pana Ferrisa Buellera”. Potem głośno było też o jego roli w sitcomie „Spin City”. Najwięcej osób kojarzy go głównie ostatnio jednak z wcielenia w Connora Roya w serialu „Sukcesja” HBO, w którym grał od 2018 do 2023 roku.

Alan Ruck wjechał w trzy samochody i budynek pizzerii

Portal NBC News podał teraz, że aktor brał udział w zderzeniu wielu samochodów na rogu Hollywood Boulevard i La Brea Avenue w Los Angeles około godziny 21:00 w środę 1 listopada. W rozmowie z Entertainment Weekly źródło policyjne potwierdziło, że w wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich, 32-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala.

Serwis TMZ publikuje zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia, pisząc, że to kierujący swoim pick-upem Alan Ruck wjechał najpierw w trzy samochody, stojące na światłach, na skrzyżowaniu, po czym wjechał w ścianę budynku pizzerii Raffallo's Pizza.

– Cały budynek się zatrząsnął i pomyślałem, że eksplodowała bomba czy coś takiego – powiedział w rozmowie ze stacją KTLA naoczny świadek zdarzenia Tim Ratcliff, właściciel kilku innych pobliskich restauracji. Zaraz po incydencie mężczyzna podszedł także do samochodu aktora „Sukcesji”, wbitego w budynek pizzerii. – Zapytałem go, czy wszystko w porządku, a pierwsze, o co on zapytał, to czy wszyscy inni mają się dobrze i czy w kogoś uderzył – opowiadał Ratcliff.

Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku, jednak TMZ twierdzi, że aktor nie był pod wpływem alkoholu w momencie zdarzenia.

