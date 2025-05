Crème de la crème kryminałów na HBO Max – 56 seriali, które warto zobaczyć

Biblioteki popularnych serwisów streamingowych, takich jak HBO Max, zmieniają się niezwykle dynamicznie — jednego dnia dany tytuł świeci triumfy na liście najchętniej oglądanych, a kilka tygodni później znika z oferty lub zostaje przyćmiony przez kolejną nowość. Trudno momentami nadążyć za tym, co aktualnie jest „na topie”, zwłaszcza gdy niemal codziennie pojawiają się nowe premiery. Jeśli jednak nie jesteś typem widza, który śledzi wszystkie najnowsze trendy i raczej szukasz sprawdzonych, solidnych produkcji, to przygotowaliśmy coś specjalnie dla ciebie.

Stworzyliśmy listę 56 najlepszych seriali kryminalnych dostępnych obecnie na HBO Max — tytułów, które wyróżniają się wysokimi ocenami zarówno wśród widzów, jak i krytyków. To klasyki gatunku, które zdążyły już zapisać się złotymi zgłoskami w historii telewizji, a także nowsze perełki, które zdobyły uznanie i zyskały wierne grono fanów. Przy ich wyborze kierowaliśmy się nie tylko ocenami i recenzjami, ale też popularnością i wpływem, jaki wywarły na rozwój gatunku.

Nie znajdziesz tutaj słabych czy przeciętnych produkcji — ta lista to prawdziwy crème de la crème telewizyjnych kryminałów. Znajdują się na niej zarówno intensywne, trzymające w napięciu miniseriale, które można pochłonąć w jeden weekend, jak i dłuższe serie z rozbudowaną fabułą i wyrazistymi bohaterami, które będą towarzyszyć ci przez dłuższy czas. Każdy z tych tytułów ma potencjał, by wciągnąć cię bez reszty i rozbudzić apetyt na jeszcze więcej intrygujących historii, pełnych tajemnic, zagadek i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Najlepsze seriale kryminalne na Max. 56 wysoko ocenianych tytułów

56. „Joint Venture”



Kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą.



55. „Cesarz z Ocean Park”



Historia szanowanego profesora prawa, którego spokojne życie zostaje zakłócone, gdy jego ojciec umiera najprawdopodobniej na zawał serca.



54. „East New York”



Inspektor Regina Haywood zostaje szefową komisariatu na Brooklynie.



53. „Czuję twój oddech”



Nevena, prokuratorka i samotna matka, stara się pogodzić pracę z rodziną, gdy jej ostatnia sprawa powiązana jest ze szkołą jej syna.



52. „Królowe podziemia”



Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.



51. „Bez grzechu”



Czteroczęściowy thriller psychologiczny badający relacje między skazańcem a pogrążoną w żałobie matką, która nie ustaje w swoim dążeniu do poznania prawdy. Kobieta spotyka się z mężczyzną uwięzionym za zabójstwo jej córki. Kiedy więź między nimi się pogłębia, bohaterka zaczyna podejrzewać, że ktoś inny popełnił przestępstwo. Gdy kolejna nastolatka jest w niebezpieczeństwie, kobieta musi współpracować z mężczyzną, aby dotrzeć do prawdy, zanim będzie za późno.



50. „Tropiciele”



Wielowątkowy thriller akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle.



49. „Gdy nikt nas nie widzi”



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.



48. „Szabla”



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



47. „Cisza”



Detektyw, reporter i żona polityka zostają wciągnięci w handel nieletnimi ludźmi w Europie Wschodniej. Odkrywają sieć, która w niewygodny sposób powiązana jest z najwyższymi szczeblami władzy.



46. „Wilk”



Rodzinie przetrzymywanej w domu przez psychopatę pomaga londyński policjant.



45. „Po obu stronach otchłani”



Kiedy morderca jej córki zostaje przedwcześnie zwolniony z więzienia, policjantka Luise Berg zmierza ku katastrofie.



44. „Dolina ciszy”



Nastoletni Filip i Horia są świadkami morderstw. W trosce życie przyrzekają nikomu o tym nie mówić.



43. „Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



42. „Pani sprzątająca”



Po emigracji do USA matka zostaje zmuszona do pracy w przestępczym półświatku.



41. „Oskarżeni”



Oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.



40. „Ogród z brązu”



Czteroletnia córka Lily i Fabiana znika bez śladu. Zrozpaczeni rodzice desperacko starają się odnaleźć dziecko.



39. „Pełne koło”



Thriller Stevena Soderbergha śledzi skutki nieudanego porwania, które ujawnia długo skrywane sekrety we współczesnym Nowym Jorku.



38. „Three Pines”



Inspektor Armand Gamache prowadzi śledztwo w idyllicznym miasteczku w prowincji Quebec, gdzie odkrywa dawno skrywane sekrety, ale też musi stawić czoła własnym demonom.



37. „Miasto na wzgórzu”



Historia sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu.



36. „Żywioły Saszy-Ogień”



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.



35. „Perry Mason”



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



34. „Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



33. „Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



32. „Odwróceni. Ojcowie i córki”



Sielankowe życie Sikory i "Blachy" zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



31. „Millenium”



Skazany za zniesławienie dziennikarz Mikael Blomkvist otrzymuje zlecenie rozwiązania sprawy zaginięcia sprzed lat. Jego pomocnicą zostaje hakerka, Lisbeth Salander.



30. „Snowfall”



Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.



29. „Cormoran Strike”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



28. „Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



27. „Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



26. „Behawiorysta”



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



25. „Pułapka”



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego.



24. „Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



23. „Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



22. „Tokyo Vice”



Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.



21. „Babilon Berlin”



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



20. „Odwilż”



W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.



19. „Szadź”



Historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.



18. „Kryminalni”



Akcja „Kryminalnych” rozgrywa się współcześnie w Warszawie. Każdy odcinek serialu stanowi zamkniętą całość, w każdym policjanci pracują nad rozwiązaniem innej kryminalnej zagadki.



17. „Skazana”



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



16. „Wybrani”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



15. „Chyłka”



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



14. „Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



13. „Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



12. „Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



11. „Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



10. „Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



9. „Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



8. „Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



7. „Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



6. „Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



5. „Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



4. „Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



3. „Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



2. „Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



1. „Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.Czytaj też:

