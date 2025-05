Ten skandynawski serial to majstersztyk. Coś dla fanów kryminałów i chłodnych klimatów

Kochasz seriale kryminalne i skandynawskie klimaty, a nie możesz znaleźć produkcji, która odpowie na wszystkie twoje wymagania? Mamy dobrą wiadomość – właśnie ją znalazłeś. „Most nad Sundem” to kwintesencja tego, co w „nordic noir” najlepsze: mroczny klimat, świetnie napisani bohaterowie, inteligentna intryga i surowe, niepokojąco piękne krajobrazy. Gwarantujemy: jeśli szukasz czegoś, co naprawdę wciąga i zostaje z tobą na długo, ta produkcja jest najbliżej ideału, jaki możesz sobie wymarzyć.

To najlepszy kryminał od lat. Fenomen serialu „Most nad Sundem”

Fabuła startuje mocnym akcentem – na granicznym moście między Danią a Szwecją zostaje znalezione ciało. A właściwie... dwa połówki ciał, należące do różnych osób, z dwóch krajów. To punkt wyjścia do śledztwa prowadzonego przez duet złożony z duńskiego detektywa Martina Rohde (Kim Bodnia) i szwedzkiej policjantki Sagi Noren (Sofia Helin) – postaci, które na długo zapadają w pamięć. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.

„Most nad Sundem” to więcej niż tylko kryminał. To opowieść o granicach – zarówno geograficznych, jak i tych międzyludzkich. To serial, który trzyma w napięciu, nie boi się trudnych tematów i przy okazji pokazuje, jak świetnie można opowiadać historie w surowych skandynawskich realiach.

Jeżeli jesteście fanami miniseriali, musicie jednak w tym przypadku przygotować się na kilka odsłon. „Most nad Sundem” ma 4 sezony i każdy z nich liczy od 8 do 10 odcinków. Wszystkie jednak są równie wysoko oceniane. Na polskim Filmwebie pochwalić się może notami 8,2/10 od widzów i 7,8 od krytyków. W sekcji komentarzy serwisu czytamy: „Bardzo dobry serial, obejrzałam 8 odcinków jednego dnia, bo nie mogłam się oderwać”; „Klasa światowa”; „Jeden z tych seriali, w których każdy sezon trzyma poziom, gdy dobrniesz do końca jest Ci żal, że to koniec i odczuwasz pustkę (...) absolutna korona seriali kryminalnych”.

