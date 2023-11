Lista 20 najlepszych seriali thrillerów na HBO Max. Emocje, napięcie i tajemnice

Platforma HBO Max ma wiele do zaoferowania fanom thrillerów. W poniższym zestawieniu przedstawimy listę 20 najlepszych seriali gatunku, dostępnych na tej platformie, które zapewnią Ci dreszczyk emocji i niezapomniane chwile. Gotowi na ekscytującą podróż przez świat tajemnicy i napięcia? Oto nasza selekcja!

Najlepsze seriale thrillery na HBO Max

„Układ”



Akcja serialu toczy się we współczesnej Norwegii. Dziennikarz prasowy Peter Veras dostaje anonimową informację o wielkiej defraudacji w kręgach norweskich finansistów. W sprawę zamieszany jest też jego brat, Daniel. Mimo to Peter publikuje artykuł na ten temat. Wybucha medialna afera, wskutek której Daniel popełnia samobójstwo. Pięć lat później w rocznicę jego śmierci ginie biznesmen. Peter rozpoczyna dziennikarskie śledztwo.



„Riviera”



Opowieść o miliarderach, którzy prowadzą skomplikowane pod względem moralnym życie na Lazurowym Wybrzeżu i wplątani są w poplątane relacje. W centrum tego wszystkiego znajduje się Georgina Clios (Julia Stiles), dziewczyna z amerykańskiego Midwestu.



„Za blisko”



Opowieść o niezwykłej i bardzo niebezpiecznej relacji łączącej biegłą psychiatra sądową dr Emmą Robertson z Connie Mortensen, której poczytalność ma ocenić. Młoda kobieta została oskarżona o popełnienie strasznej zbrodni, ale twierdzi że nic nie pamięta.



„SPY/MASTER”



Victora Godeanu (Alec Secăreanu) jest prawą ręką i zarazem najbardziej zaufanym doradcą rumuńskiego prezydenta Nicolae Ceaușescu. Gdy pojawia się ryzyko, że jego zwierzchnicy odkryją, że jest tajnym agentem Sowietów, Godeanu wykorzystuje podróż dyplomatyczną do Niemiec jako szansę na ucieczkę do Stanów Zjednoczonych.



„Stewardesa”



Pełen czarnego humoru serialowy thriller opowiadający o tym, jak całe życie może się wywrócić do góry nogami w ciągu raptem jednej nocy. Serial przedstawia historię pewnej stewardesy, która budzi się w niewłaściwym hotelu, niewłaściwym łóżku, z martwym mężczyzną u boku i nie ma bladego pojęcia, co wydarzyło się w nocy.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Od nowa”



Serial oparty na bestsellerowej książce, którego główną bohaterką jest odnosząca sukcesy terapeutka Grace Sachs (Nicole Kidman). Jej idealne życie wywraca się do góry nogami, gdy niespodziewana tragedia dotyka jej rodziny. W rolach głównych występują także Hugh Grant oraz Noah Jupe.



„Mała doboszka”



Palestyński zabójca atakuje prominentnych Izraelczyków. Mossad rekrutuje młodą angielską aktorkę, by zinfiltrować komórkę terrorystyczną zamachowca. Kobieta będzie musiała wykorzystać swoje talenty aktorskie i zmierzyć się z wielkim ryzykiem.



„Ziemia niczyja”



Antoine szuka w Syrii swojej siostry, która jest uważana za zmarłą. Odkrywając tajemnice kawałek po kawałku, chłopak łączy siły z jednostką zagorzałych kurdyjskich bojowniczek, które są największym koszmarem ISIS i podróżuje z nimi po terytorium okupowanym przez wroga.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„Słodkie kłamstewka”



Rok po zaginięciu Alison jej przyjaciółki zaczyna prześladować tajemnicze "A".



„Obsesja Eve”



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Pakt”



Dziennikarz Piotr Grodecki odkrywa spisek na wysoką skalę, a sprawa jest bardziej zawiła, niż myślał.



„Z Ziemi na Księżyc”



Historia najważniejszych osiągnięć amerykańskiego przemysłu kosmicznego, opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy zaangażowani są w pracę NASA.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Fringe: Na granicy światów”



Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Impersonalni”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.Czytaj też:

