Starcie Max kontra Netflix: Najwyżej oceniane seriale tego roku

Zarówno Max, jak i Netflix od początku 2025 roku postawili na oryginalne produkcje, które podbiły serca widzów i zdobyły świetne recenzje. To właśnie widzowie – swoją oglądalnością i ocenami – wyłonili te tytuły jako najmocniejsze pozycje pierwszej połowy roku. Od dramatów psychologicznych, przez brutalne obrazy przeszłości, aż po poruszające opowieści o rodzinie i ludzkiej wytrzymałości. Który tytuł waszym zdaniem zasługuje na tytuł najlepszego? I która z platform wygrywa to starcie?

Najlepsze dotychczas seriale 2025 roku na Netflix i Max

„Dojrzewanie” na Netflix

Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

„Świt Ameryki” na Netflix

Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.

„The Pitt” na Max

Produkcja pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. W roli głównej występuje Noah Wyle – niezapomniany dr John Cartner z uwielbianego przez widzów w Polsce „Ostrego dyżuru”.

„Porządny człowiek” na Max

Uczciwy, godny zaufania, zawsze postępujący zgodnie z zasadami, o nienagannej postawie moralnej – taki jest właśnie „porządny człowiek”. Jednak co się stanie z jego wewnętrznym kompasem, bezbłędnie wskazującym co dobre, a co złe, gdy zostanie doprowadzony do absolutnego kresu swojej wytrzymałości…? Czy pod tak silną presją wybuchnie, przekroczy granice i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? W takiej właśnie sytuacji staje Paweł – główny bohater serialu. To przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jego poukładane oraz pozornie idealne życie zaczyna się chwiać się w posadach w momencie, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję. Ta, jak w efekcie domina, pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, których nie da się już ani zatrzymać, ani kontrolować, ani cofnąć…

Czytaj też:

Uwaga! Dziś kinowy gigant ląduje na Netflix – i nie jest samCzytaj też:

Masz Netfliksa? Te thrillery musisz obejrzeć! To ukryte perełki serwisu