QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Sprawdź, ile pamiętasz

Krecik, Maja, Muminki… Pamiętasz te postacie z czasów, gdy wieczorynka była obowiązkowym punktem dnia? Zanim pojawił się Netflix i YouTube, to one królowały na ekranie i rozbudzały dziecięcą wyobraźnię.

Ten quiz to sentymentalna podróż do czasów, kiedy kreskówki miały inne tempo, więcej uroku i coś, co do dziś trudno opisać. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz z tamtych bajek. Gotowy na powrót do dzieciństwa?

Czytaj też:

Zaginione skarby Disney+: 50+ filmów, które warto zobaczyćCzytaj też:

12 najdroższych scen filmowych wszech czasów. Kosztowały fortunę — czy było warto?