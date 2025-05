20 najlepszych filmów science fiction na Netflix — tylko pewniaki

W dobie przepełnionych bibliotek platform streamingowych znalezienie dobrego filmu science fiction nie zawsze jest prostym zadaniem. Choć Netflix oferuje bogaty katalog, to mnogość tytułów — często nierównych jakościowo — sprawia, że możemy czuć się nieco zagubieni. Dlatego przygotowaliśmy selekcję 20 najlepszych filmów science fiction, które aktualnie dostępne są na tej platformie. To pozycje, które nie tylko trzymają wysoki poziom realizacyjny, ale również poruszają ważne pytania, eksperymentują z formą czy zachwycają – lub wręcz przeciwnie – przerażają – wizją przyszłości.

Gatunek science fiction od zawsze stanowi lustro naszych marzeń, lęków i technologicznych ambicji. Z jednej strony oferuje rozrywkę, z drugiej zmusza do refleksji. Wybierając filmy do tej listy, kierowaliśmy się ocenami widzów i krytyków. Uwzględniliśmy zarówno wysokobudżetowe produkcje z hollywoodzkim rozmachem, jak i skromniejsze, bardziej kameralne tytuły, które zaskakują świeżością spojrzenia. W zestawieniu znajdziesz zarówno współczesne klasyki gatunku, jak i mniej znane perełki, które mogły umknąć twojej uwadze. Od dystopijnych wizji przyszłości, przez eksplorację kosmosu, po zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, podróżami w czasie czy granicami ludzkiej świadomości — każdy z tych filmów stanowi osobną, fascynującą podróż.

Jeżeli jesteś fanem gatunku albo dopiero zaczynasz go eksplorować, oto nasza subiektywna lista 20 najlepszych filmów science fiction dostępnych obecnie na Netflix.

20 najlepszych filmów sci-fi na Netflix

20. „Tlen”









Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.



19. „Projekt Adam”



Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.



18. „Jestem matką”



Po masowej zagładzie ludzkości wychowana przez robota nastolatka zaczyna zadawać trudne pytania, gdy na progu jej bunkra zjawia się ranna kobieta.



17. „Odkrycie”



Dwa lata po odkryciu życia po śmierci Will postanawia pomóc kobiecie zerwać z jej mroczną przeszłością.



16. „Fatamorgana”



Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.



15. „Platforma”



Płyta z jedzeniem zjeżdża na coraz to niższe piętra więzienia. Osadzeni wyżej jedzą do syta, dla tych poniżej pozostają tylko głód i rozpacz. To musi skończyć się buntem.



14. „Czarne lustro: Bandersnatch”



Rok 1984. Młody programista zaczyna kwestionować rzeczywistość, pracując nad grą wideo na podstawie mrocznej powieści fantasy.



13. „Pamięć absolutna”



Robotnik odkrywa, że jego dotychczasowe wspomnienia zostały sfabrykowane.



12. „Okja”



Młoda dziewczyna ryzykuje życie, chcąc powstrzymać międzynarodową korporację przed schwytaniem jej najlepszego przyjaciela, gigantycznego stworzenia o imieniu Okja.



11. „Life”



Członkowie międzynarodowej wyprawy kosmicznej odkrywają ślady życia na Marsie. Nie wiedzą, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo.



10. „Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



9. „Player One”



W 2045 roku ludzie znajdują ukojenie w wirtualnej rzeczywistości. Jej twórca przed śmiercią postanawia cały majątek przekazać pierwszej osobie, która znajdzie ukryty w niej cyfrowy „easter egg”.



8. „Anihilacja”



Lena, biolożka i była żołnierka, próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego męża w Strefie X — nieprzyjaznym i tajemniczym miejscu rozciągającym się wzdłuż amerykańskiego wybrzeża — dlatego dołącza do grupy śmiałków, którzy zamierzają zajrzeć do jej wnętrza. Na miejscu członkowie ekspedycji odkrywają niespotykane w normalnym świecie piękne krajobrazy i stworzenia, które zagrażają ich życiu oraz potrafią wpłynąć na ich umysł.



7. „Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



6. „Elizjum”



Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.



5. „Pasażerowie”



Jeden z pasażerów międzygwiezdnego liniowca zostaje wybudzony kilkadziesiąt lat przed terminem. Świadomy swojego położenia, decyduje się na krok, który będzie miał nieodwracalne konsekwencje.



4. „Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



3. „Lucy”



Podczas przemytu narkotyków w swoim organizmie Lucy przypadkowo zyskuje nadprzyrodzone zdolności.



2. „Ona”



Film rozgrywa się w Los Angeles, w niedalekiej przyszłości. Theodore Twombly to pełen kompleksów, samotny, wrażliwy mężczyzna, który zarabia na życie pisząc wzruszające, osobiste listy do innych ludzi. U załamanego po zakończeniu długoletniego związku, zainteresowanie budzi nowy, zaawansowany system operacyjny, który obiecuje, jako obdarzony samodoskonalącą się inteligencją, intuicyjnie dostosowywać się do potrzeb indywidualnego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodore jest zachwycony, gdy poznaje „Samanthę", ciepły, kobiecy głos, który zdaje się należeć do szalenie wrażliwej, wnikliwej i zaskakująco zabawnej „osoby". W miarę, jak jej potrzeby i pragnienia rosną, równocześnie z jego własnymi, ich przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość.



1. „Truman Show”



Truman Burbank (Jim Carrey) jest agentem ubezpieczeniowym po trzydziestce, który u boku ukochanej żony Meryl (Laura Linney) wiedzie spokojne i szczęśliwe życie w nadmorskiej miejscowości Seahaven. Mężczyzna od dzieciństwa ma wrażenie, że jest śledzony. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest bohaterem reality show, a jego egzystencja jest w pełni wyreżyserowana przez twórcę programu – Christofa (Ed Harris). Czytaj też:

9 nowości od Netflix, 7 perełek od Max. Streamingowy rozkład jazdyCzytaj też:

Najlepsze thrillery psychologiczne z kategorią R na Netflix – ranking Collidera