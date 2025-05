Najlepsze thrillery psychologiczne z kategorią R na Netflix – ranking Collidera

Jeśli lubisz filmy, które wciągają jak wir, bawią się twoją psychiką i nie boją się przekraczać granic – dobrze trafiłeś. Psychologiczne thrillery w wersji dla dorosłych to gatunek, który potrafi dostarczyć emocji nieporównywalnych z żadnym innym. Brutalne, niepokojące, a często także zaskakująco głębokie – właśnie takie tytuły znajdziesz na Netfliksie. Problem? Przy ogromie dostępnych produkcji, trudno wyłowić te naprawdę warte uwagi.

Na szczęście redakcja Collider wzięła sprawy w swoje ręce i przygotowała listę najlepszych psychologicznych thrillerów z kategorią R, które aktualnie można obejrzeć na platformie. Znajdziesz tu zarówno docenione przez krytyków hity, jak i mniej znane perełki, które mogą cię zaskoczyć. Jeśli szukasz czegoś mocnego na wieczór – oto lista, której potrzebujesz.

Mocne, mroczne i tylko dla dorosłych – oto top thrillery psychologiczne na Netflix

„Liczy się wnętrze”



Gdy niewidziany od lat szkolny kolega zjawia się na imprezie przedślubnej z tajemniczym urządzeniem, które umożliwia zamianę ciał, spotkanie zamienia się w egzystencjalny koszmar. Skuszeni wizją pokręconej gry znajomi odkrywają swoje tajemnice, tłumione żądze i głęboko zakorzenione urazy. Lawina oszustw i wstrząsających odkryć wywraca życie bohaterów filmu „Liczy się wnętrze” do góry nogami, odsłaniając przed widzami kolejne warstwy intryg i zwrotów akcji. Debiut fabularny Grega Jardina został doceniony na festiwalach Sundance i SXSW. Z połączenia thrillera, czarnej komedii i science fiction reżyser stworzył prowokacyjną i stylową opowieść, która stawia widzom pytanie: Na ile naprawdę znamy siebie?



„Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.



„1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„Dziwak”



Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.



„Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie – przykuta do łóżka na odludziu – doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu — oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. „Fair Play” pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego. W pozostałych rolach występują Eddie Marsan, Rich Sommer i Sebastian De Souza.Czytaj też:

9 nowości od Netflix, 7 perełek od Max. Streamingowy rozkład jazdyCzytaj też:

Mocne nowości w czerwcu na Netflix. Dużo hitów specjalnie dla Polaków