10 nowości, które warto obejrzeć w weekend na Netflix

W tym tygodniu na platformie Netflix zadebiutowało bardzo dużo dobrych tytułów. Platforma z pewnością odpowiada na potrzeby subskrybentów, którzy ze względu na niesprzyjającą pogodę, coraz więcej czasu spędzają w swoich domach. Jeżeli jesteś w tym gronie i szukasz czegoś dobrego do obejrzenia w wolny wieczór, podpowiadamy jakie seriale i filmy warto obejrzeć. Sprawdźcie listę nowości i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie.

„Nikt”

Głównym bohaterem filmu jest przeciętny ojciec z podmiejskiego osiedla – tak przeciętny, że nikt nie zawiesiłby na nim nawet wzroku. Wszystko zmienia się, kiedy dwóch złodziei włamuje się do jego domu. Nieoczekiwana zbrodnia wywołuje w mężczyźnie nieznaną wściekłość, kierując go na ścieżkę, która odkryje jego mroczne sekrety z przeszłości.





„Dom szpiegów”

Kret zakonspirowany w jednostce wywiadu morduje tajną agentkę. Bezkompromisowa funkcjonariuszka wytrwale go ściga, żeby pomścić koleżankę.



„Wszystko, teraz!”

16-letnia Mia wraca do domu po długim pobycie w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Trafia z powrotem do chaotycznego świata liceum i szybko przekonuje się, że jej znajomi nie próżnowali, korzystając z uroków nastoletniego życia. Z coraz dłuższą listą życzeń, trójką najlepszych przyjaciół i nowym obiektem westchnień na głowie Mia rzuca się w świat randek, imprez i pierwszych pocałunków, wkrótce odkrywając, że nie wszystko w życiu można zaplanować.



„Fair Play”

Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary — oraz może przynieść jeszcze gorsze konsekwencje.



„Zaproszenie na morderstwo”

Ekscentryczna milionerka Olivia wysyła do swojej przyrodniej siostry Agathy i grona dawnych znajomych tajemnicze zaproszenie na weekend na jej jachcie, gdzie odkryją, po co organizuje tę imprezę: czy jest to świętowanie… morderstwa? Zaskoczona niespodziewaną śmiercią Agatha musi teraz, przy wsparciu świeżo upieczonego policjanta, odkryć, czy to zwykły wypadek, czy może misterny plan zemsty.



„Skazany na bluesa”

Film biograficzny o legendzie polskiego bluesa, Ryśku Riedlu. To opowieść o jego sukcesach jako frontmana Dżemu oraz o przegranej walce z nałogiem.





„Sztos 2”

Środek stanu wojennego. Dwóch pechowych i zdesperowanych drobnych oszustów musi przetransportować działacza przez całą Polskę i przy okazji ukraść dużą kasę.



„Balerina”

Niezwykły thriller akcji opowiadający o zemście pozbawionego litości byłego ochroniarza Okju (Jun Jong-seo), który ściga Choia (Kim Ji-hun) — mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć jego bliskiej przyjaciółki Minhee (Park Yu-rim).



„Pojedynek nad przepaścią”

Ueli Steck był uznawany za najszybszego alpinistę świata — do 2011 roku, kiedy to Dani Arnold pobił jego rekord czasu wspinaczki na Eiger. Ten niesamowity wyczyn zapoczątkował rywalizację między dwoma alpinistami na północnych ścianach Alp, których liczne szczyty obaj zdobyli w pojedynkę, bez asekuracji.



„Klucze do serca”

Zmartwiony i samotny bokser wprowadza się do swojej dawno zaginionej matki i autystycznego brata pianisty – ale musi dopasować się do rodziny, której nie zna od lat.Czytaj też:

