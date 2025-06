Ależ to jest perełka! Nowy brytyjski serial na Netflix to coś, czego nie chcecie przegapić

Produkcja „Dept. Q” prosto z Wielkiej Brytanii została stworzona przez Scotta Franka, który odpowiadał wcześniej (a dokładniej w 2020 roku) za ogromny hit Netfliksa „Gambit królowej”. Tym razem wraca z mocnym kryminałem-thrillerem, w którym przeplatają się ze sobą dwie historie (aby w końcu się ze sobą połączyć) – a każda z nich jest równie wciągająca. Serial ma 9 trzymających w napięciu odcinków i już spekuluje się, że doczekamy się kolejnych sezonów. Wszystko dzięki sukcesowi serii – zbiera zarówno świetne oceny od widzów, jak i od krytyków, którzy chwalą zarówno fabułę, jak i dobór aktorów. Bo tutaj każdy bohater ma swoją historię i każdego chce się na ekranie oglądać.

Ten serial to objawienie. Brytyjski hit wymiata konkurencję na Netfliksie

Serial „Dept. Q” opowiada o dektektywie Carlu Morcku, który jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnej urzędniczki, która zaginęła dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.

W rolach głównych: Matthew Goode („King’s Man: Pierwsza misja”, „The Offer”), Chloe Pirrie („Pod sztandarem nieba”, „Gambit królowej”), Alexej Manvelov („Jack Ryan”, „Top Dog”), Kelly Macdonald („Line of Duty – Wydział wewnętrzny”, „Operation Mincemeat”) i Leah Byrne („Z pamiętnika położnej”).

W komentarzach widzów oceniających serię czytamy: „Fantastyczny, trzeba tylko przetrwać pierwszy odcinek,a potem już nie chce się odejść sprzed tv. Super”; „Brytyjski serial,którego akcja toczy się w stolicy Szkocji,zawiera angielski humor,dialogi z nutką ironii, zagadkę do rozwiązania i Matthew Goodi w roli aroganckiego a jednocześnie błyskotliwego detektywa...czego chcieć więcej”; „Dobry film, im dalej, tym lepszy. Powiedziałabym, że klimat skandynawski, dużo docinków za mocnych na »angielski« humor”; „Świetny serial, polecam wszystkim tym, którzy uwielbiają angielski humor. Dla mnie najlepszy”; „Carl wymiata! Dawno tak dobrego serialu nie widziałam! Czarny, angielski humor i przytyki to idealna wisienka na torcie!”; „Dawno nie oglądało nam się tak dobrze serialu. Trzymam kciuki za drugi sezon”.

Wszystkie 9 odcinków serii „Dept. Q” znajdziecie już na Netflix!

