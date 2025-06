Jacek Cygan jednym mocnym zdaniem podsumował ministrów. W punkt

Podczas swojego jubileuszowego koncerty Jacek Cygan, autor tekstów niezliczonej ilości przebojów odebrał niespodziewany prezent i to z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ależ ten gest skomentował!

Urodziny Jacka Cygana. Plejada gwiazd

W niedzielny wieczór, podczas ostatniego dnia 62. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu bawiliśmy się na urodzinach jednego z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki, Jacka Cygana. Autor tekstów takich piosenek, jak m.in. „Jaka róża, taki cierń”, „Wypijmy za błędy”, „Czas nas uczy pogody”, „To nie ja byłam Ewą”, „Dumka na dwa serca”, czy „Dziewczyny lubią brąz” zaprosił do opolskiego amfiteatru czołówkę polskiej muzyki rozrywkowej. Z przebojami Jacka wystąpili m.in. Edyta Górniak, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Soyka, Majka Jeżowska, Andrzej Seweryn, Ewelina Flinta, Ralph Kaminski, Piotr Cugowski, Mietek Szcześniak, a także gwiazda z Kanady – Garou.

Emocjonujący wieczór w Opolu. Jedna gwiazda nie dotarła, druga się pożegnała

Był to wieczór naprawdę pełen emocji. Na koncert nie dotarł Ryszard Rynkowski, który po drodze uległ wypadkowi samochodowemu. Jacek Cygan zdobył się wobec przyjaciela na czuły gest. „Mam taki pomysł, może on nie jest mądry, ale jest z serca: może byśmy Rysiowi kilka razy powiedzieli za wszystko, co zrobił tutaj w Opolu: »Dzię-ku-je-my!«, dobra?". Niezrównana opolska publiczność oczywiście ochoczo radośnie odpowiedziała na apel. Sam Cygan zaśpiewał przebój „Zwierzenia Ryśka, czyli jedzie pociąg”, a wykonanie zadedykował „choremu, potłuczonemu, poranionemu, naszemu ukochanemu Ryszardowi".

Z kolei Edyta Górniak pożegnała się z opolskim festiwalem. Gwiazda na kilka godzin przed pojawieniem się na scenie poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych, że niedzielny koncert będzie jej ostatnim występem w Opolu. „Dziękuję Jacku za zaufanie. Dziękuję opolskiej publiczności. To było moje pożegnanie z tym miastem, z tą sceną. Dziękuję za wszystkie lata, za wasze serca” – mówiła, z trudem hamując łzy.

Jacek Cygan odebrał nagrodę z rąk ministra. Dosadnie to skomentował

To nie koniec niespodzianek. Jak na urodziny przystało, znalazł się prezent, który Jackowi wręczył, rozpływając się w komplementach, minister Maciej Wróbel. "Minister, a tak ładnie mówi” – podsumował ceremonię ze śmiechem Jacek Cygan, odbierając medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrodę za całokształt twórczości i wyjątkowy wkład w rozwój polskiej piosenki. Autor kultowych tekstów dodał po chwili, już całkiem poważnie, że docenia fakt, że „minister zwrócił uwagę na coś takiego jak piosenka, a to nieczęsto się zdarza”.

