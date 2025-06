Szokujące słowa Edyty Górniak: Żegnam się z tym miejscem

Edyta Górniak zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych poruszający wpis. Gwiazda przekazała w nim, że niedzielny występ na urodzinach Jacka Cygana będzie jej ostatnim koncertem w opolskim amfiteatrze.

Edyta Górniak gwiazdą urodzin Jacka Cygana

Wydarzeniem niedzielnego wieczoru podczas 62. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu jest koncert „Trzy ćwiartki Jacka Cygana” – jubileuszowy hołd dla Jacka Cygana, który 6 lipca skończy 75 lat.

Wystąpią na nim największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Grażyna Łobaszewska, Stanisław Soyka, Majka Jeżowska, Mietek Szcześniak, Ewelina Flinta, Piotr Cugowski, a także zagraniczna gwiazda — kanadyjski gwiazda Garou. Wśród zaproszonych znalazła się również Edyta Górniak, dla której Jacek Cygan napisał tekst to wielkiego przeboju „To nie ja”.

Koncert Górniak w Opolu. „Żegnam się”

Piosenkarka wystąpi na scenie, ale będzie to jej ostatni koncert na festiwalu w Opolu. Taką deklarację w poruszającym wpisie złożyła swoim fanom i to dosłownie na kilka godzin przed występem na festiwalu. „Śpiewałam na tej scenie wiele pięknych utworów. Amfiteatr Opolski to moje dzieciństwo” – napisała Górniak, by na koniec zaskakująco poinformować: „Żegnam się z tym przepięknie zielonym Miastem. Dziś wystąpię w Amfiteatrze Opolskim ostatni raz. Wolałabym nie mówić ze sceny, dlatego zostawiam kilka myśli tu. Reszta w Muzyce. Z Miłością i Wdzięcznością”.

„Zabieram ze sobą w Sercu Czułość, piękną historię mojego życia i ogromną siłę, jaką Publiczność Opolska otula mnie od dzieciństwa, przez wszystkie lata" – podkreśliła Edyta Górniak w swoim poruszającym wpisie.

Czytaj też:

Wypadek Ryszarda Rynkowskiego. Wieczorem miał być gwiazdą OpolaCzytaj też:

Gwiazdor Netflixa nie sprawdził się w Opolu. „Prowadzący żenada”