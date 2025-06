10 nowości od dziś na Max. Co warto odpalić w piątek trzynastego?

Max nie zwalnia tempa i przygotował na piątek 13 czerwca kolejną porcję nowości, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka inspirującej biografii, pełnego emocji dramatu czy efektownego kina akcji. Szczególną uwagę warto zwrócić na film „Super Sara”, opowiadający o niezwykłym życiu Sary Montiel – ikony hiszpańskiego kina. Z kolei „Belfast” to propozycja dla fanów poruszających historii – ten film Kennetha Branagha to osobista opowieść o dorastaniu w cieniu politycznych napięć, która zdobyła uznanie krytyków i serca widzów na całym świecie.

Nie zabraknie też rozrywki w bardziej fantastycznym klimacie. Dla miłośników widowiskowych przygód powraca Peter Parker w dwóch odsłonach, a jeśli tęsknicie za baśniową atmosferą na Max czekają nowiutkie propozycje z gwiazdroską obsadą. W zestawie premier znajdziemy również wzruszające kino obyczajowe jak „Obóz wspomnień”, peruwiański dramat społeczny „Poprzez skały i chmury” czy tajemniczy thriller „Las”. Dla fanów science fiction – dynamiczna „Wojna o jutro” z Chrisem Prattem to pozycja obowiązkowa.

Zobaczcie pełną listę nowości i wybierzcie coś na dzisiejszy wieczór!

Max dodaje nowe hity. Sprawdź, co dziś warto włączyć

„Las”



Marian ucieka do opuszczonego domu swoich dziadków na wsi, gdy ona i jej mąż padają ofiarą ataku terrorystycznego w Wiedniu.



„Poprzez skały i chmury”



8-letni pasterz Feliciano odczuwa euforię: Peru ma szansę zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Tymczasem firma wydobywcza zagraża jego wiosce.



„Wojna o jutro”



Dan jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Łączy siły ze swoim dawno niewidzianym ojcem naukowcem, aby na nowo napisać losy planety.



„Łowca i Królowa Lodu”



Królowa Ravenna zdradza swoją siostrę Freyę niewybaczalnym czynem, co sprawia, że ta druga nie potrafii nikomu zaufać.



„Obóz wspomnień”



Trójka najlepszych przyjaciół od dzieciństwa odkrywa na nowo, dlaczego potrzebują siebie nawzajem podczas zjazdu szkolnego.



„Spider-man: Homecoming”



Peter Parker, z pomocą swojego mentora Tony'ego Starka, musi stawić czoło niebezpiecznemu przestępcy.



„Spider-Man: Daleko od domu”



Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem.



„Królewna Śnieżka i Łowca”



Zła królowa chce zniszczyć jedyną osobę piękniejszą od siebie, nie wiedząc, że młoda kobieta szkoliła się w sztuce wojny z myśliwym.



„Belfast”



9-letni Buddy (debiutujący Jude Hill) to radosny chłopiec, którego protestancka rodzina (rodzice, dziadkowie i brat) od zawsze żyła obok katolickich sąsiadów. Placem zabaw Buddy’ego są podwórka i alejki robotniczej dzielnicy – te same ulice, na których urodzili się i wychowali jego kłótliwi, nieprawdopodobnie czarujący rodzice (Caitríona Balfe i Jamie Dornan), starszy brat Will (Lewis McAskie) oraz troskliwi dziadkowie (Judi Dench i Ciarán Hinds). Po kolejnych zamieszkach ojciec coraz bardziej naciska na opuszczenie Belfastu i bezpieczne życie gdzieś w Sydney czy Vancouver. Mama nienawidzi pomysłu opuszczenia domu dla jakiegoś odległego miejsca, gdzie nikt nie zna ich imion, a Buddy chce przede wszystkim jeść czekoladę, chodzić do kina, marzyć o lądowaniu na Księżycu i wzdychać do szkolnej sympatii.



„Super Sara”



Fascynujące spojrzenie na życie ikony Hollywood, Sary Montiel, powszechnie uważanej za pierwszą międzynarodową gwiazdę w Hiszpanii.Czytaj też:

