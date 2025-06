Wypadek Ryszarda Rynkowskiego. Wieczorem miał być gwiazdą Opola

Miał być muzyczną gwiazdą jubileuszowego wieczoru w Opolu i zaśpiewać jeden z przebojów Jacka Cygana. Niestety, Ryszard Rynkowski miał wypadek. Na szczęście nie doznał poważniejszych obrażeń. Czy wieczorem wystąpi na festiwalu w Opolu?

Ryszard Rynkowski miał wypadek. Konieczne było szycie

O wypadku artysty poinformował Jacek Cygan tuż przed koncertem zamykającym tegoroczną, 62. edycję imprezy. Jak przekazał, piosenkarz miał wziąć udział w jubileuszowym koncercie „Trzy ćwiartki”, zorganizowanym z okazji 75. urodzin Cygana, jednak z powodu wypadku samochodowego nie będzie to możliwe.

Do kolizji doszło niedaleko Brodnicy, gdzie mieszka artysta. Sam Rynkowski prowadził pojazd, kiedy – jak przekazał „Faktowi” Bogdan Zep, menedżer i wieloletni przyjaciel piosenkarza – na rondzie oślepiło go słońce, co doprowadziło do zderzenia z innym autem. Warunki na drodze miały być trudne.

Czy Rynkowski zaśpiewa dziś wieczorem w Opolu?

„Rynkowski ma szwy na czole, ale nic mu się nie stało” — dodał Zep w rozmowie tabloidem. Były wokalista kultowej grupy VOX miał być dzisiaj jedną z największych gwiazd koncertu kończącego festiwal w Opolu. Pomimo że nie odniósł poważniejszych obrażeń, w niedzielę wieczorem nie wystąpi jednak na deskach opolskiego amfiteatru.

Rynkowski będzie jedynie symbolicznie obecny na festiwalu. Jak donosi reporterka „Faktu”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów w karierze Rynkowskiego – „Życie jest nowelą” – dla opolskiej publiczności i widzów przed telewizorami wykonana sam jubilat, Jacek Cygan.

