Weekend z Netfliksem? Podpowiadamy, co nowego warto obejrzeć

Czasem najtrudniejszą decyzją przed weekendem jest to, co właściwie obejrzeć. Jeśli i ty w piątkowy wieczór scrollujesz w nieskończoność kolejne ekrany propozycji od Netfliksa, tylko po to, by ostatecznie wrócić do starego serialu albo – co gorsza – w ogóle niczego nie włączyć, nasza lista powinna ci pomóc. Zamiast błądzić wśród setek tytułów, rzuć okiem na naszą selekcję. To zestawienie, które powstało z myślą o widzach szukających czegoś świeżego, mocnego i emocjonującego. Znajdziesz tu produkcje, które w ostatnich tygodniach podbijały ranking najchętniej oglądanych tytułów na platformie albo dopiero co się pojawiły, ale już mają potencjał, by zostać nowymi hitami.

Wśród naszych propozycji znajdziesz z jednej strony mroczne thrillery, historie o zaginionych osobach, rodzinnych tajemnicach i moralnych dylematach, a z drugiej – nostalgiczne opowieści, dramaty obyczajowe z pazurem czy ciepłe komedie, które poprawią ci humor. Są tu tytuły z Europy i zza oceanu, oryginalne produkcje Netfliksa, które zaskakują fabułą i formą, a także kilka perełek, które łatwo byłoby przeoczyć. Zaparz herbatę, przygotuj ulubioną przekąskę i daj się wciągnąć historiom, które już czekają, żeby je odkryć!

Nie trać czasu na szukanie. Te tytuły na Netflix są warte twojego czasu

„Syreny”



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



„Sara. Kobieta cienia”



Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara — zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych — powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę. Ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją „niewidzialną kobietą”, a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował.



„Dept Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Ocaleni”



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru traci wszystko i spada z lśniącego szczytu drabiny społecznej. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.



„Book Club. Następny rozdział”



Cztery przyjaciółki na nowo odkrywają radość z życia. Udają się do Włoch, gdzie przeżyją przygodę, której nigdy nie zapomną.



„Ostatnia kropla”



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat mający w głębokim poważaniu jej istnienie doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„Nokaut”



Bastien (Ciryl Gane) prowadzi życie odludka odkąd trzy lata temu przypadkowo zabił swojego rywala, Enza, w walce MMA. Wdowa po Enzie odszukuje mężczyznę i prosi go o pomoc — tylko Bastien może uratować Léo (Maleaume Paquin), jej nastoletniego syna, który zaginął w północnej części Marsylii. Bastien wyrusza więc na jego poszukiwania. Podczas swojej misji poznaje Kenzę (Alice Belaïdi) — młodą policjantkę, która jest gotowa na wszystko, aby dorwać nowe szychy marsylskiego półświatka. Léo jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej zostało niewiele czasu.



„Nasze czasy”



W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025 — zaskakującej przyszłości, w której rządzi technologia, a normy społeczne znacząco się zmieniło. Nora rozkwita w świecie, który docenia jej talenty i wspiera kobiety, podczas gdy Héctor ma trudności, żeby się w nim odnaleźć. Teraz kobieta musi zdecydować, czy wrócić do przeszłości z ukochanym, czy też rozgościć się w przyszłości otwierającej przed nią niezliczone szanse.



„Czarna wdowa”



Sierpień 2017 r. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje – sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.



„Babcie”



Po stracie matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej marzenie, i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są… lokalne babcie.



„Cztery pory roku”



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.



„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



„Eternauta”



Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie.



„Archiwista”



Emerytowany pracownik policyjnego archiwum, Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie rozwiązywanie umorzonych przed laty spraw i oddanie winnych w ręce sprawiedliwości. Henryk przez lata analizował akta i... cierpliwie czekał. Zbieg okoliczności sprawił, że do archiwum, które Henryk uważa za swoje królestwo, trafia młoda, ambitna policjantka Zuza Wasiluk. Początkowo uważa starszego pana za dziwaka, szybko dochodzi jednak do wniosku, że warto z nim współpracować. Henryk czyni z Zuzy swoją tajną wspólniczkę w kryminalnych śledztwach, a kiedy trzeba – zbrojne ramię. Henryk i Zuza wciągają też do współpracy policjanta, który się w niej podkochuje – Tomasza Stachurę.Czytaj też:

Ten nowy miniserial na Netfliksie to ukryta perełka. Ma tylko 6 odcinkówCzytaj też:

8 doskonałych thrillerów na Netflix, które ominąłeś. Nieprzespana noc gwarantowana