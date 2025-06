Najlepszy horror tego roku już w sieci. A wraz z nim inne perełki

Czerwiec przynosi naprawdę mocne premiery filmowe do serwisu Premiery Canal+, który w ostatnich miesiącach systematycznie rozbudowuje swoją ofertę o kinowe nowości. Wśród tytułów, które już można tam znaleźć – i które warto nadrobić – jest m.in. thriller psychologiczny z Ramim Malikiem, laureatem Oscara za rolę Freddiego Mercury’ego. To kino niepokojące, świetnie zagrane i trzymające w napięciu do ostatnich minut. Miłośnicy mrocznych klimatów również znajdą coś dla siebie – na platformie dostępne jest nietypowe, podwójne spojrzenie na mit wampira, z Michaelem B. Jordanem w zaskakującej roli. Z kolei fanów literatury grozy ucieszy obecność adaptacji opowiadania Stephena Kinga, która podąża bardziej w stronę surowego horroru niż hollywoodzkiego widowiska. Jest duszno, makabrycznie i bardzo w stylu autora Lśnienia.

Wiele z tych tytułów miało swoją kinową premierę stosunkowo niedawno, a dzięki udostępnieniu ich online, widzowie mają szansę nadrobić zaległości bez wychodzenia z domu. Dla tych, którzy przegapili je na dużym ekranie – to dobra okazja, by zanurzyć się w świeżym, często intensywnym kinie gatunkowym. Sprawdźcie więc, co już dziś możecie obejrzeć w serwisie.

Zatrzęsienie nowości – prosto z kin na streamingu. Co oglądać?

„Grzesznicy” (thriller/horror)

Thriller/horror od Ryana Cooglera, reżysera takich hitów, jak „Czarna Pantera” i kontynuacji „Wakanda w moim sercu” oraz (przy współpracy także z Michaelem B. Jordanem) produkcji „Creed: Narodziny legendy” czy „Fruitvale”.

Film opowiada o braciach bliźniakach, którzy – chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość – wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu jednak przekonują się, że czeka na nich jeszcze większe zło. W obsadzie, oprócz Michaela B. Jordana, pojawili się między innymi Hailee Steinfeld, którą znać możecie z „Gorzkiej siedemnastki” czy „Hawkeye” oraz Jack O'Connel, który od swojej słynnej roli w serialu „Skins” występował już w takich hitach jak „Godless”, „Odzyskany” czy „Niezłomny”.

Według najnowszych danych z The Numbers, „Grzesznicy” zarobili do tej pory 357,2 mln dolarów na całym świecie. Ta liczba krajowa umieszcza film o wampirach w pierwszej 30 najlepiej zarabiających filmów Warner Bros. w Ameryce Północnej.

„Until Dawn” (horror)

Historia, która powtarza się… bez końca. Rok po tajemniczym zaginięciu siostry, Melanie wraz z grupą przyjaciół wybiera się do doliny, w której ostatnio była widziana dziewczyna. Przeszukując opuszczone budynki, grupa natyka się na zamaskowanego zabójcę, który nie cofnie się przed niczym, by zabić wszystkich członków wyprawy. Makabryczna noc powtarza się codziennie. Grupa młodych ludzi musi znaleźć sposób, by przerwać ten piekielny krąg i powstrzymać mordercę.

„Amator” (thriller)

Żona cichego i spokojnego kryptologa (w tej roli Rami Malek), pracującego dla CIA, ginie w czasie służbowej podróży do Londynu. Gdy system zawodzi, mężczyzna postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rozwikłać zagadkę śmierci ukochanej. W trakcie natrafia na informacje, które powinny pozostać tajne, narażając się przy tym najpoważniejszym osobom w strukturach agencji. Bohater nie cofnie się jednak przed niczym, by dowieść sprawiedliwości i wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, by przechytrzyć CIA i inne służby, i dowiedzieć się prawdy.

„Nowokaina” (film akcji)

Okres przedświąteczny w słonecznym San Diego to idealny moment, by wyznać swoje uczucia. Nathan, pracownik banku, od dawna podkochuje się w jednej z kasjerek, Sherry. Pewnego dnia w placówce dochodzi do napadu, a jego wybranka zostaje wzięta do niewoli jako zakładniczka napastników. Bohater bez wahania postanawia uratować dziewczynę, a rzadka choroba genetyczna, na którą cierpi mężczyzna, staje się jego największym sprzymierzeńcem w walce o miłość. W roli głównej znany fanom „The Boys” Jack Quaid.

Premiera: 18 czerwca

„Maria Callas” (film biograficzny)

Film opowiada historię amerykańsko-greckiej sopranistki, która po latach bycia na szczycie sławy wraca do rodzinnego miasta. Paryż lat siedemdziesiątych, burzliwe historie z przeszłości, wielkie miłości, wystawne bankiety i... rachunek sumienia wielkiej gwiazdy (w tej roli Angelina Jolie) – to przepis na udaną historię biograficzną jednej z bardziej uznanych artystek ubiegłego stulecia.

Premiera: 20 czerwca

„Apetyt na więcej. La cocina” (dramat)

W nowojorskiej restauracji splatają się losy ludzi z różnych zakątków świata. Ich ambicje, nadzieje i sekrety zderzają się z brutalną rzeczywistością ciężkiej pracy, w miejscu zarządzanym twardą ręką. Julia, młoda, ale już doświadczona kelnerka i Pedro, utalentowany kucharz, muszą ukrywać swój związek przed resztą zespołu. Estela dopiero rozpoczyna swoją przygodę w tym świecie, nieświadoma, jak wiele będzie musiała poświęcić. Max, pracujący tu od lat, desperacko pragnie wreszcie zostać doceniony. Nonzo marzy o sprowadzeniu rodziny do Ameryki. Nad wszystkimi czuwa właściciel Rashid, dla którego liczy się tylko perfekcyjnie działający mechanizm restauracji. Pewnego poranka dochodzi do kradzieży – i nagle każdy staje się podejrzanym.

Premiera: 12 czerwca

„Bogini Partenope” (dramat)

Gratka dla miłośników twórczości Paolo Sorrentino. Najnowszy film włoskiego reżysera to historia dojrzewania młodej kobiety, tytułowej Partenope, której nie może oprzeć się żaden mężczyzna. Ambitna, onieśmielająca i piękna, dziewczyna uczy się świata i poznaje rządzące nim schematy, starając się poznać siebie. Oniryczna, osnuta namiętnościami i melancholią opowieść zachwyca pięknymi kadrami z wyspy Capri oraz muzyką, które w zestawieniu z magią włoskiego kina, tworzą obraz kompletny.

„John Wick: Będzie bolało” (dokument)

Ten film to podróż po kulisach powstawania popularnej serii z Keanu Reeves’em w roli głównej. Dokument śledzi rozwój serii „John Wick” – od skromnych początków jako niezależny projekt po osiągnięcie statusu kultowego fenomenu. Keanu Reeves, reżyser Chad Stahelski oraz członkowie ekipy filmowej dzielą się historiami o wyzwaniach, które napotkali na planie, i o niezwykłej pasji, która motywowała ich do redefiniowania granic filmowej akcji. Film ukazuje również, jak „John Wick” wpłynął na współczesne kino akcji, wprowadzając do gatunku nowe standardy i innowacyjne rozwiązania.

„Małpa” (horror)

Bliźniacy Hal i Bill odnajdują na strychu starą zabawkową małpkę, należącą niegdyś do ich ojca. Niedługo potem w ich otoczeniu zaczynają się dziać rzeczy przerażające — dochodzi do serii tajemniczych i makabrycznych zgonów. Przerażeni bracia próbują odciąć się od przeklętego przedmiotu, wyrzucając go i usiłując wrócić do normalnego życia. Jednak lata później koszmar powraca. Kolejne niewytłumaczalne śmierci ujawniają, że zło nigdy naprawdę nie odeszło. Czas działa na ich niekorzyść, a niebezpieczeństwo czai się tuż za rogiem. Za kamerą Oz Perkins, autor hitowego „Kodu zła”. Sam film jest adaptacją opowiadania Stephena Kinga.

Premiera: 20 czerwca

