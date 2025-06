Takiego duetu w Opolu nikt się nie spodziewał! Mocne otwarcie urodzin Jacka Cygana

Jubileusz, jakiego jeszcze nie było. Ostatniego, czwartego dnia Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu świętujemy urodziny jednego z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki. Koncert „Trzy ćwiartki Jacka Cygana” otworzył niezwykły duet.

Niedzielny koncert festiwalu w Opolu. „Trzy ćwiartki Jacka Cygana”

W niedzielny wieczór w opolskim amfiteatrze rozpoczęło się wydarzenie, podczas którego rozbrzmiewać będą największe przeboje ostatnich dekad – to ukłon w stronę Jacka Cygana, który już 6 lipca skończy 75 lat. Jubileuszowy koncert „Trzy ćwiartki Jacka Cygana” zgromadził największe nazwiska polskiej sceny muzycznej: Edytę Górniak, Grażynę Łobaszewską, Stanisława Soykę, Majkę Jeżowską, Ralpha Kaminskiego, Ewelinę Flintę czy Piotra Cugowskiego. Gościem specjalnym wieczoru będzie kanadyjska gwiazda Garou.

Dwaj wielcy artyści wspólnie na scenie

Koncert rozpoczęli wspólnym występem autor przebojowych tekstów — Jacek Cygan i wybitny aktor, mistrz słowa Andrzej Seweryn. Panowie wspólnie wykonani jeden z najbardziej poruszających serca utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej – „Łatwopalni”.

To pieśń szczególna, stworzona w hołdzie dla niezapomnianej Agnieszki Osieckiej, który wszedł do repertuaru królowej polskiej estrady Maryli Rodowicz. Słowa do piosenki napisał oczywiście Jacek Cygan, a muzykę skomponował Robert Janson. Warto dodać, iż jest to także pierwsza piosenka w karierze Rodowicz, która dotarła na szczyt Listy przebojów Programu Trzeciego.

