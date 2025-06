Nowe na Netflix i już do obejrzenia. Sprawdź, co dziś wskoczyło!

Jeśli szukacie czegoś nowego do obejrzenia, Netflix właśnie dorzucił do swojej oferty kilka tytułów, które zdecydowanie warto mieć na radarze. Wśród nich znalazła się długo wyczekiwana polska produkcja z jedną z uwielbianych aktorek w roli głównej. A to nie jedyna perełka! Od poruszającego dramatu o kobiecie, która musi zacząć życie od nowa, przez podróż w czasie i futurystyczne dylematy, aż po mroczne kulisy przemytu i katastrofy na dnie oceanu — każda z tych nowości to zupełnie inna historia, jednak wszystkie z nich wciągają od pierwszych minut. Oto 4 nowiutkie perełki, które od dziś możecie oglądać na Netflix.

Dzisiaj premiera! 4 świeżynki na Netflix, które robią wrażenie

„Aniela”

Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru traci wszystko i spada z lśniącego szczytu drabiny społecznej. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.

„Nasze czasy”

W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025 — zaskakującej przyszłości, w której rządzi technologia, a normy społeczne znacząco się zmieniło. Nora rozkwita w świecie, który docenia jej talenty i wspiera kobiety, podczas gdy Héctor ma trudności, żeby się w nim odnaleźć. Teraz kobieta musi zdecydować, czy wrócić do przeszłości z ukochanym, czy też rozgościć się w przyszłości otwierającej przed nią niezliczone szanse.

„Cocaine Air: Podniebny przemyt”

20 marca 2013 roku na lotnisku w Punta Cana w Dominikanie zostają aresztowani czterej obywatele Francji: dwóch byłych pilotów sił powietrznych i dwóch pasażerów prywatnego odrzutowca, który właśnie miał wystartować do Saint-Tropez. Na pokładzie samolotu — 700 kg kokainy zapakowane w 26 walizek. Żaden z aresztowanych nie wygląda na międzynarodowego przemytnika. Nikt też nie przyznaje się do bagażu. Kto nie mówi całej prawdy? Kto za tym wszystkim stoi? I co tak naprawdę kryje się za tą górą narkotyków?

„Titan: Wzlot i upadek OceanGate”

Tragiczna wyprawa pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica zdominowała nagłówki gazet w czerwcu 2023 r., ale nikt nie spodziewa się tego, co pokaże film, który już latem pojawi się w Netflix. Ten nowy dokument przedstawia sylwetkę prezesa OceanGate Stocktona Rusha, jego misję zostania kolejnym miliarderem innowatorem i skazaną na porażkę podwodną inicjatywę, która zmusiła świat do ponownego rozważenia ceny ambicji w głębinach oceanu.

