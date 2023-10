David Beckham upomniał swoją żonę w serialu Netflix. Nagranie podbija sieć

twitterProdukcja Netflixa głównie skupiła się na błyskawicznej karierze Dawida Beckhama. W dokumencie pojawiły się niepublikowane dotąd nagrania oraz zdjęcia z dzieciństwa i młodości. Piłkarz opowiedział o pierwszym spotkaniu ze swoją przyszłą żoną, a Vitoria Beckham śmiało przyznała, że na mecz, gdzie poznała swoją miłość, poszła nie z miłości do piłki nożnej, ale ze względu na przystojnego piłkarza.

W „Beckham” sportiwiec otworzył się też na temat ojca, który mając poczucie, że jego syn jest wybitnym dzieckiem, musztrował go i nieustannie uważał, że chłopiec może osiągnąć jeszcze więcej. Vitoria szczerze wyznała, że teść nigdy za nią nie przepadał, bo twierdził, że gwiazda POP niepotrzebnie będzie rozpraszać Beckhama.

David Beckham upomniał swoją żonę w dokumencie Netflix

Małżeństwo w dokumencie „Beckham” otworzyło się też na temat najgorszych chwil w swoim w życiu. Bez wątpienia jedną z nich było otrzymanie przez piłkarza czerwonej kartki podczas Mistrzostw Świata w starciu z Argentyną. Niewiele osób wiedziało jednak, że chwilę przed rozgrywką, piłkarz dowiedział się, że będzie ojcem.

Dodatkowo jego ukochana była w trasie koncertowej z Spice Girls. Anglicy tak mocno pokładali nadzieję w piłkarzu i tak mocno marzyli o zdobyciu pucharu, że na ulicy przypadkowe osoby pluły mu pod nogi. Niedługo później sportowiec został kupiony przez klub w Hiszpanii. Victoria razem z dwoma synami została w Wielkiej Brytanii. Oboje mówią o tym czasie, jako o bardzo mrocznym.

– Chodzi o to, że byliśmy przeciwko sobie, jeśli mam być całkowicie szczera. Aż do Madrytu czasami czuliśmy, że jesteśmy jedną drużyną, byliśmy razem, byliśmy połączeni, mieliśmy siebie nawzajem. Ale kiedy wylądowaliśmy w Hiszpanii, już tak nie było. To jest smutne. Nie potrafię nawet opisać, jakie to było trudne. I jak to na mnie wpłynęło – zdradziła była piosenkarka.

David Beckahm wypomniał żonie szczęśliwe dzieciństwo? Poszło o samochód

Co ciekawe, w produkcji brakuje drogi na szczyt Victorii Beckham. Moment kiedy od aspirującej piosenkarki przez światowej sławy gwiazdę POP doszła do statusu właścicielki modowego imperium, został pominięty. Mimo to celebrytka chętnie opowiadała o tym, jak oboje z jej obecnym mężem wychowywali się w rodzinach robotniczych.

To nie spodobało się Davidowi, który wychylił się zza drzwi i najpierw poprosił ją o szczerość, a później zaczął dopytywać, jakim samochodem jego obecna żona dojeżdżała do szkoły. Początkowo dawna członkini Spice Girls próbowała uniknąć konfrontacji, mówiąc: To nie taka prosta odpowiedź. Ostatecznie poddała się naciskom sportowca. – Dobrze, w latach 80. mój ojciec miał Rolls Royce'a – rzuciła.

