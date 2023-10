Aż 17 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdźcie listę premier

W pierwszym tygodniu października Netflix przygotował dla swoich subskrybentów całą masę tytułów, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Sprawdźcie listę nowości – o tych serialach i filmach w najbliższych dniach będzie głośno.

Nowości tygodnia na Netflix. Premiery w dniach 2-8 października

„The Walking Dead” – poniedziałek



Oficer policji Rick Grimes przewodzi grupie ocalałych w świecie opanowanym przez zombi.



„Beth Stelling: If You Didn't Want Me Then” – wtorek



Komiczka Beth Stelling z przymrużeniem oka opowie o tym, jak wolno się starzeje, biwakuje z fałszywym mężem i nadzoruje armię szopów swojego taty.



„Beckham” – środa



Czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.



„Klucze do serca” – środa



Zmartwiony i samotny bokser wprowadza się do swojej dawno zaginionej matki i autystycznego brata pianisty – ale musi dopasować się do rodziny, której nie zna od lat.



„Pojedynek nad przepaścią” – środa



Ueli Steck był uznawany za najszybszego alpinistę świata — do 2011 roku, kiedy to Dani Arnold pobił jego rekord czasu wspinaczki na Eiger. Ten niesamowity wyczyn zapoczątkował rywalizację między dwoma alpinistami na północnych ścianach Alp, których liczne szczyty obaj zdobyli w pojedynkę, bez asekuracji.



„Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności” – środa



Życie Lucky Prescott zmieniło się na zawsze, kiedy przeprowadziła się ze swojego domu w mieście do małego przygranicznego miasteczka i zaprzyjaźniła się z dzikim mustangiem.



„Nikt” – środa



Głównym bohaterem produkcji jest przeciętny ojciec z podmiejskiego osiedla - tak przeciętny, że nikt nie zawiesiłby na nim nawet wzroku. Wszystko zmienia się, kiedy dwóch złodziei włamuje się do jego domu - nieoczekiwana zbrodnia wywołuje w mężczyźnie nieznaną wściekłość, kierując go na ścieżkę, która odkryje jego mroczne sekrety z przeszłości.



„Wszystko, teraz!” – czwartek



16-letnia Mia wraca do domu po długim pobycie w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Trafia z powrotem do chaotycznego świata liceum i szybko przekonuje się, że jej znajomi nie próżnowali, korzystając z uroków nastoletniego życia. Z coraz dłuższą listą życzeń, trójką najlepszych przyjaciół i nowym obiektem westchnień na głowie Mia rzuca się w świat randek, imprez i pierwszych pocałunków, wkrótce odkrywając, że nie wszystko w życiu można zaplanować.



„Lupin”, część 3. – czwartek



Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.



„Dom szpiegów” – czwartek



Kret zakonspirowany w jednostce wywiadu morduje tajną agentkę. Bezkompromisowa funkcjonariuszka wytrwale go ściga, żeby pomścić koleżankę.



„Fair Play” – piątek



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary — oraz może przynieść jeszcze gorsze konsekwencje.



„Zaproszenie na morderstwo” – piątek



Ekscentryczna milionerka Olivia wysyła do swojej przyrodniej siostry Agathy i grona dawnych znajomych tajemnicze zaproszenie na weekend na jej jachcie, gdzie odkryją, po co organizuje tę imprezę: czy jest to świętowanie… morderstwa? Zaskoczona niespodziewaną śmiercią Agatha musi teraz, przy wsparciu świeżo upieczonego policjanta, odkryć, czy to zwykły wypadek, czy może misterny plan zemsty. Każdy jest podejrzany: Carlos (były mąż), Cary (aktor, któremu nie wiedzie się najlepiej), Sonia (dawna przyjaciółka), Doña Cristina (gosposia), Figue (lekarz), a nawet Naram (instruktor jogi).



„Skazany na bluesa” – piątek

Film biograficzny o legendzie polskiego bluesa, Ryśku Riedlu. To opowieść o jego sukcesach jako frontmana Dżemu oraz o przegranej walce z nałogiem.



„Sztos 2” – piątek

Środek stanu wojennego. Dwóch pechowych i zdesperowanych drobnych oszustów musi przetransportować działacza przez całą Polskę i przy okazji ukraść dużą kasę.



„Balerina” – piątek



Niezwykły thriller akcji opowiadający o zemście pozbawionego litości byłego ochroniarza Okju (Jun Jong-seo), który ściga Choia (Kim Ji-hun) — mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć jego bliskiej przyjaciółki Minhee (Park Yu-rim).



„Strong Girl Nam-soon” – sobota



Młoda kobieta obdarzona nadludzką siłą wraca do Korei, by odnaleźć biologiczną rodzinę, i przy okazji wplątuje się w śledztwo w sprawie narkotyków.



„Pokémon: Najwspanialsze podróże” – sobota



Ash, Goh i Chloe odwiedzają cyrk Pokémonów, a tam ostatni artyści mają problem, kiedy ewolucja ich Eevee nie idzie zgodnie z planem. Czytaj też:

