Mocny tydzień na Netflix! Polska nowość, Nolan i wielki powrót kultowego bohatera!

Netflix w tym tygodniu przygotował dla swoich widzów prawdziwy wysyp premier – aż 20 nowych tytułów zadebiutuje na platformie, oferując spory wybór na leniwe wieczory i weekendowe maratony. To jeden z tych momentów, kiedy trudno zdecydować, od czego zacząć – czy sięgnąć po coś nowego i zaskakującego, czy może wrócić do znajomych bohaterów w kolejnych sezonach popularnych serii. Jedno jest pewne – najbliższe dni z Netfliksem mogą dostarczyć naprawdę mocnych wrażeń, wzruszeń i emocji.

Wśród dwudziestu nowości, które pojawią się na Netfliksie w tym tygodniu, z pewnością nie zabraknie pozycji, które przyciągną uwagę najbardziej wymagających widzów. Na szczególną uwagę zasługuje kultowa seria o mrocznym obrońcy dobrze znanego nam miasta pogrążonego w chaosie — to gratka zarówno dla fanów komiksowych historii, jak i dla miłośników kina z najwyższej półki. Dodatkowo, wśród premier znajdzie się film wyreżyserowany przez Christophera Nolana, jednego z najbardziej cenionych twórców współczesnego kina, znanego z nieszablonowego podejścia do narracji i zamiłowania do filmów, które zmuszają do myślenia.

Ciekawie zapowiada się także nowy polski serial z uwielbianą Małgorzatą Kożuchowską, który może poruszyć widzów swoją tematyką i wyrazistą bohaterką. Widzowie będą mogli też obejrzeć dokument o jednej z największych tragedii ostatnich lat czyli wyprawy pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica. Nie zabraknie również świetnych komedii, a wśród nich hitu z 2023 roku z takimi gwiazdami jak Diane Keaton czy Jane Fonda.

Hity tygodnia na Netfliksie: Nowy serial z Polski i długo wyczekiwane powroty!

„Totalna katastrofa: Tragedia na Astroworld”



5 listopada 2021 r. Travis Scott wszedł na scenę podczas występu na Astroworld. Dla uczestników festiwalu mogła to być najwspanialsza noc tego wydarzenia, jednak szybko zmieniła się w katastrofę, w wyniku której zginęło dziesięć osób. Ten dokument to wyjątkowa relacja z tego wieczoru opowiedziana z perspektywy ocalałych, ratowników medycznych i pracowników ochrony, którzy znajdowali się w oku cyklonu.

Premiera: Wtorek 10 czerwca



„Book Club. Następny rozdział”



Cztery przyjaciółki na nowo odkrywają radość z życia. Udają się do Włoch, gdzie przeżyją przygodę, której nigdy nie zapomną.

Premiera: Wtorek 10 czerwca



„Farciarz Gilmore 2”



Prawie 30 lat po tym, jak Farciarz Gilmore wygrał TOUR Championship, porywczy golfista outsider, którego umiejętności w uderzeniach dalekich zawsze przewyższały precyzję w puttowaniu, powraca na pole golfowe.

Premiera: Wtorek 10 czerwca



„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru traci wszystko i spada z lśniącego szczytu drabiny społecznej. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.

Premiera: Środa 11 czerwca



„Nasze czasy”



W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025 — zaskakującej przyszłości, w której rządzi technologia, a normy społeczne znacząco się zmieniło. Nora rozkwita w świecie, który docenia jej talenty i wspiera kobiety, podczas gdy Héctor ma trudności, żeby się w nim odnaleźć. Teraz kobieta musi zdecydować, czy wrócić do przeszłości z ukochanym, czy też rozgościć się w przyszłości otwierającej przed nią niezliczone szanse.

Premiera: Środa 11 czerwca



„Cocaine Air: Podniebny przemyt”



20 marca 2013 roku na lotnisku w Punta Cana w Dominikanie zostają aresztowani czterej obywatele Francji: dwóch byłych pilotów sił powietrznych i dwóch pasażerów prywatnego odrzutowca, który właśnie miał wystartować do Saint-Tropez. Na pokładzie samolotu — 700 kg kokainy zapakowane w 26 walizek. Żaden z aresztowanych nie wygląda na międzynarodowego przemytnika. Nikt też nie przyznaje się do bagażu. Kto nie mówi całej prawdy? Kto za tym wszystkim stoi? I co tak naprawdę kryje się za tą górą narkotyków?

Premiera: Środa 11 czerwca



„Titan: Wzlot i upadek OceanGate”



Tragiczna wyprawa pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica zdominowała nagłówki gazet w czerwcu 2023 r., ale nikt nie spodziewa się tego, co pokaże film, który już latem pojawi się w Netflix. Ten nowy dokument przedstawia sylwetkę prezesa OceanGate Stocktona Rusha, jego misję zostania kolejnym miliarderem innowatorem i skazaną na porażkę podwodną inicjatywę, która zmusiła świat do ponownego rozważenia ceny ambicji w głębinach oceanu.

Premiera: Środa 11 czerwca



„Fubar”, sezon 2.



Luke Brunner jest agentem CIA, który do niedawna planował przejść na emeryturę. Po ostatniej misji ratowania innej agentki — swojej córki — wraca do akcji i staje twarzą w twarz z nowymi złoczyńcami. Tym razem po przeciwnej stronie barykady stoi dawna miłość Luke’a, która grozi zniszczeniem świata... o ile nie zniszczy najpierw jego życia.

Premiera: Czwartek 12 czerwca



Batman – Początek



Historia milionera Bruce'a Wayne'a, który przemienia się w Batmana – postrach przestępców Gotham City.

Premiera: Czwartek 12 czerwca



„Mroczny rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.

Premiera: Czwartek 12 czerwca



„Mroczny rycerz powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em.

Premiera: Czwartek 12 czerwca



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.

Premiera: Czwartek 12 czerwca



„Królowie Johannesburga”, sezon 3.



Udręczeni ponadnaturalnym układem z syreną Mo i Veronica orientują się, że cena jest zbyt wysoka, zaś rodzina Masirów musi znaleźć sposób, aby wreszcie raz na zawsze zdjąć ciążącą na jej członkach klątwę.

Premiera: Piątek 13 czerwca



„Chłopaki też płaczą”



Zrozpaczony muzyk wyjezdża na wakacje po tym, jak porzuca go ukochana. W kurorcie, który wybrał, spotyka byłą dziewczynę z jej nowym partnerem.

Premiera: Piątek 13 czerwca



„Wyobraź sobie”



Ciepła opowieść o błyskotliwym doradcy finansowym, który musi zrezygnować z kariery na rzecz życia rodzinnego.

Premiera: Piątek 13 czerwca



„Oferta biznesowa”



Udając przyjaciółkę, Ha-ri pojawia się na randce w ciemno, żeby przestraszyć absztyfikanta. Nie spodziewa się jednak, że to prezes jej firmy, który składa jej propozycję.

Premiera: Piątek 13 czerwca



„Dirty Dancing 2”



Rodzina Katey przeprowadza się na Kubę, gdzie dziewczyna bierze udział w konkursie tańca.

Premiera: Sobota 14 czerwca



„Mrówka Z”



Pochodząca z klasy robotniczej mrówka zakochuje się w księżniczce.

Premiera: Sobota 14 czerwca



„Psychopata”



Specjalistka zajmująca się psychiką seryjnych morderców pomaga policjantce w śledztwie.

Premiera: Niedziela 15 czerwca



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.

Premiera: Niedziela 15 czerwca

