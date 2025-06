8 doskonałych thrillerów na Netflix, które ominąłeś. Nieprzespana noc gwarantowana

Polacy kochają thrillery – to fakt. Wciągające, pełne napięcia historie, psychologiczne rozgrywki, zagadki kryminalne, mroczne sekrety i nieoczywiste zwroty akcji to coś, co działa na nas jak magnes. Nic więc dziwnego, że wśród ulubionych seriali wielu z nas królują właśnie thrillery. Problem w tym, że... jest ich po prostu za dużo. Nawet jeśli ograniczymy się tylko do jednego serwisu streamingowego, jak Netflix, wybór bywa przytłaczający. Setki tytułów kuszą zwiastunami, opisami i okładkami, ale nie wszystkie naprawdę trzymają poziom. W morzu przeciętnych produkcji łatwo przegapić te, które naprawdę warto zobaczyć.

Dlatego stworzyliśmy tę listę. Wybraliśmy 8 kapitalnych thrillerów dostępnych na Netfliksie, które mogły wam umknąć, mimo że zbierają bardzo dobre recenzje od widzów i krytyków. Każdy z nich oferuje coś innego: skandynawskie klimaty, zagadki z przeszłości, psychologiczne napięcie, dramaty rodzinne czy mroczne historie z odległych zakątków świata. Wspólny mianownik? Każdy z nich potrafi przykuć do ekranu na długie godziny.

Jeśli macie subskrypcję Netfliksa, a szukacie czegoś, co was wciągnie i zaskoczy – ta lista jest właśnie dla was.

Nieoczywiste, ale znakomite. 8 thrillerów na Netfliksie, które umknęły twojej uwadze

„Grzesznica”



Wyspa u wybrzeży Nowej Anglii. To tu Harry Ambrose, emerytowany detektyw po przejściach, szuka chwili wytchnienia. Podczas nocnej przechadzki widzi Percy Muldoon, córkę miejscowych potentatów. Dziewczyna skacze w toń, tak przynajmniej zdaje się Ambrose’owi. Z mgły niepewności wyłania się przed steranym śledczym, w tej roli ponownie Bill Pullman, nowa kryminalna zagadka.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej w bogatej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu dochodzi do tragedii. Podczas procesu przeciętnej licealistki Mai Norberg na jaw wychodzą sekrety dotyczące tragicznego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną. „Störst av allt” („Ruchome piaski”) to serial na podstawie bestsellerowej, wydanej w 26 krajach powieści Malin Persson Giolito, która została okrzyknięta najlepszą nordycką powieścią kryminalną 2016 roku.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„Porwana”



W poszukiwaniu porwanej córki Antonio umyślnie trafia do okrytego złą sławą kolumbijskiego więzienia. Tym samym uruchamia lawinę zdarzeń, która odmienia życie wielu osób.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Mroczne pożądanie”



Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym „wyskoku”, jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.



„Marcella”



Serial znanego na całym świecie scenarzysty i powieściopisarza, Hansa Rosenfeldta („Most nad Sundem”), z Anną Friel w tytułowej roli Marcelli, opowiada o problemach psychologicznych londyńskiej detektyw, która przeżywa kryzys osobisty, zmaga się z odrzuceniem, a w życiu kieruje się głównie intuicją.

Trzydziestokilkuletnia Marcella wraca po 12 latach przerwy do wydziału zabójstw. Kiedyś zrezygnowała z obiecującej kariery detektywa, by poświęcić się rodzinie. Gdy miłość jej życia brutalnie zrywa z nią wszelkie więzi, a dzieci wyjeżdżają do szkoły z internatem, Marcella, której świat rozpadł się na kawałki, wraca do pracy. Od razu zostaje przypisana do swojej dawnej sprawy z 2003 roku. Ktoś zabija w ten sam sposób, co dziesięć lat temu. Czy morderca sprzed dekady powrócił, czy znalazł naśladowcę? Jak Marcella, której stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia, poradzi sobie z dochodzeniem? Czy dzięki rzuceniu się w wir pracy znajdzie odpowiedzi na swoje pytania, czy raczej wkroczy na niebezpieczne terytorium, którego powinna unikać za wszelką cenę?



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

A jeśli wypatrujesz nowości na Netfliksie, to masz w czym wybierać. W tym tygodniu platforma zaskakuje prawdziwym urodzajem premier – aż 20 świeżych tytułów trafia do katalogu. To idealna okazja, by zaplanować wieczorne seanse lub weekendowe binge-watchingi. Trudno będzie się zdecydować: sięgnąć po coś zupełnie nowego i nieznanego, czy może nadrobić kolejne sezony znanych i lubianych seriali? Jedno jest pewne – ten tydzień z Netfliksem zapowiada się intensywnie i pełen emocji.

